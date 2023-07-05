هواوي تطلق هاتف HUAWEI nova Y91 في الإمارات

أطلقت هواوي هاتف (HUAWEI nova Y91) أحد هواتفها الجديدة منسلسلة (nova Y) في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل هذا الهاتف الجديد ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 ملي أمبير/الساعة، ويضم شاشة كبيرة مقاسها 6.95 بوصات.

يتميز هاتف HUAWEI nova Y91 بتصميم دائري بحلقات نجمية أيقونية من هواوي، حيث يخطف الأنظار في وهلة. وزود الهاتف بنظام كاميرا مزدوجة مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل لتقديم تجربة تصوير استثنائية. وتحتوي هواتف سلسلة (nova Y) المُحدَّثة أيضًا على طراز آخر وهو (HUAWEI nova Y71).

يتوفر هاتفا HUAWEI nova Y91 وHUAWEI nova Y71 في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من تاريخ 7 يوليو 2023. ويتوفر هاتفHUAWEI nova Y91 باللونين الأسود والفضي بسعر 1،149 درهمًا إماراتيًا، مع هدايا بقيمة 99 درهمًا تشمل صندوق هدايا للياقة والصحة.

بينما يتوفر هاتف HUAWEI nova Y71 باللونين الذهبي والأسود بسعر 749 درهمًا، مع هدايا بقيمة 99 درهمًا تشمل صندوق هدايا ترفيهي. وتتوفر هذه الهواتف في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.

تصميم أنيق:



يتميز هاتف HUAWEI nova Y91 بتصميم دائري بحلقات نجمية أيقونية ومظهر جمالي يمنح إحساسًا بالتماثل والأناقة. إذ توجد الكاميرات الخلفية في الحلقة النجمية، مما يجعلها تبدو أنيقة وعصرية.

ويشتمل الهاتف على اللمسة الجمالية لسلسلة هواتف nova، بنظام ألوان عصري من حيث المظهر. ويضفي لون ضوء القمر الفضي والأسود النجمي لمسة أنيقة على الهاتف. كما أن الهاتف مُصمَّم بهيكل رفيع ومضغوط يسهل حمله بشكل مريح، على الرغم من أنه مزود بشاشة كبيرة مقاسها 6.95 بوصات.

بطارية ذات سعة كبيرة

يوفر هاتف HUAWEI nova Y91 المزود ببطارية بسعة 7000 ملي أمبير/الساعة عمر بطارية طويل، إذ تستخدم فيه هواوي تصميمًا ثنائي الخلية مع كثافة طاقة عالية من شأنها أن تساعد في الحفاظ على خفة الجهاز مع زيادة عمر البطارية.

وتُكمِّل ميزة الشحن الفائق SuperCharge من هواوي بقوة 22.5 واطًا الأداء الرائع لبطارية الهاتف الكبيرة وتُسرِّع وقت الشحن. يحدد الهاتف تلقائيًا حالة الشحن الخاصة به ويحتوي على نظام حماية شحن مكوَّن من 20 طبقة لضمان سلامة عملية الشحن.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف HUAWEI nova Y71 مزودًا ببطارية بسعة 6000 ملي أمبير/الساعة يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 3 أيام بعملية شحن واحدة كاملة. يدعم الشحن الفائق SuperCharge بقوة 22.5 واطًا للاستمتاع بعملية شحن سريعة وملائمة.

شاشة كبيرة تجربة بصرية غامرة:

يتميز هاتف HUAWEI nova Y91 بشاشة من هواوي مقاسها 6.95 بوصات، تقدم تجربة بصرية غامرة وأكثر حيوية. بالإضافة إلى ذلك، تُحسِّن الحواف الرفيعة حول الشاشة المظهر الجمالي للهاتف وتجعله يبدو أصغر حجمًا وأكثر خفة أثناء حمله باليد.

تدعم الشاشة معدل تحديث 270 و 90 هرتزًا، مما يوفر تجربة سلسة عند التصفح عبر الإنترنت ولعب الألعاب. علاوة على ذلك، تعمل خوارزميات برامج اللمس الفائقة الدقة من هواوي على تحسين دقة اللمس، مما يجعل تجربة الألعاب استثنائية. يمكن للمستخدمين التمرير عبر المواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو مع تأخير بسيط والبدء في العمل بشكل أسرع عند اللعب.

ودعم الهاتف أيضًا ميزة عرض المعلومات دومًا في وضع ملء الشاشة LCD، وهي الأولى من نوعها، لإلقاء نظرة خاطفة على المعلومات الأساسية بسهولة دون إلغاء قفل الهاتف.

ومن جهته، يُعيد هاتف HUAWEI nova Y71 أيضًا الألعاب والأفلام إلى الحياة من خلال شاشة العرض الكامل من هواوي الواسعة بمقاس 6.75 بوصات.

كاميرا مزدوجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

تُمكِّن الكاميرا الخلفية الأساسية لهاتف HUAWEI nova Y91 بدقة 50 ميجابكسل المستخدمين من التقاط صور مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة. مع الوضع الليلي الفائق 2.0، توفر لقطات ليلية بتفاصيل وتركيبات ثرية.

ويمكن لهاتف HUAWEI nova Y91 التقاط صور بورتريه مزخرفة وواضحة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة، وتدعم الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل التقسيم العمودي وميزة الجمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي 5.1 لالتقاط صور ذاتية طبيعية وجذابة.

في حين يتميز هاتف HUAWEI nova Y71 بكاميرا ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 5 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة، والثالثة: عدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل.

مساحة تخزينية كبيرة:

تمنحك سعة التخزين الداخلية البالغة 256 جيجابايت في HUAWEI nova Y91 حرية تثبيت تطبيقاتك وألعابك المفضلة وتحميل ملفات كبيرة للعمل والدراسة والاحتفاظ بأفلامك المفضلة في الهاتف. وبفضل مكبرات الصوت الستيريو المزدوجة المتناظرة يمكنك الاستماع إلى المقاطع الصوتية والمرئية بصوت غامر وواضح ومذهل. تعمل المؤثرات الصوتية المتوازنة Histen 8.1 على استعادة تركيب الصوت ووضوحه، مما يوفر لك مع مجال الصوت المكاني، تجربة استماع ممتعة.

بينما يتوفر هاتف (HUAWEI nova Y71) بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، مما يتيح لك الحفاظ على سلاسة العمليات حتى عند تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه.