هواوي تخطط لإطلاق هواتف ذكية قابلة للطي بأسعار مناسبة

تخطط شركة هواوي لإطلاق سلسلة من الهواتف الذكية القابلة للطي بأسعار مناسبة تحت العلامة التجارية الفرعية المملوكة لها “نوفا Nova”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية صينية.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر تلك الهواتف القابلة للطي بين 4 و 5 آلاف يوان صيني، أي بين 550 و 700 دولار أمريكي، ويُقال إن هواوي تنوي بذلك توفير تلك الهواتف لقاعدة أوسع من المستهلكين.

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ووفقًا للتقارير الصينية، فإن أول هاتف قابل للطي من سلسلة هواتف هواوي نوفا سيشبه هواتف هواوي Pocket S و P50 Pocket التي يمكن وضعها في الجيب بعد طيها، كما سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 778G المتوسط الأداء، ويدعم شبكات الجيل الرابع فقط.

وكانت هواوي قد أطلقت هاتف Pocket S نهاية العام الماضي، كأرخص هاتف قابل للطي متاح للجمهور، وذلك بسعر يبدأ من 850 دولارًا أمريكيًا.

وتعتبر هواوي من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي مع سامسونج، وقد قدمت الشركة الصينية أول هاتف لها من هذا النوع عام 2018، وأطلقت بعده العديد من الإصدارات الأخرى.

ويعد سوق الهواتف الذكية من الأسواق التي تشهد نموًا ملحوظًا، ويتوقع أن تحافظ على هذا النمو على مدار السنوات المقبلة، إلا أن أهم التحديات أمام الشركات تتمثل في ارتفاع أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي مقارنةً بأسعار الهواتف التقليدية، وذلك يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعمليات الصناعة المعقدة.

ومن المتوقع أن تصل شحنات الهواتف القابلة للطي في جميع أنحاء العالم إلى 21.4 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة تُقدر بأكثر من 50 في المئة عن 14.2 مليون وحدة شُحنت خلال عام 2022.

ومن جهة أخرى، قالت وسائل الإعلام المحلية الصينية إن هواوي تعمل أيضًا الآن على تطوير سلسلة Mate 60، ومن المنتظر أن تكون أولى الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس من الشركة بعد الحظر الأمريكي.