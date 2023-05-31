هواوي تبدأ إطلاق سوارها الذكي Huawei Band 8 عالميًا

بدأت شركة هواوي بتوفير سوارها الذكي الجديد Huawei Band 8 في الأسواق العالمية، حيث وصل السوار بعض الدول بالفعل، كما بات متاحًا للشراء أو الطلب المسبق.

وأعلن حساب الشركة الرسمي في إندونسيا عن بيع سوار Huawei Band 8 ابتداءً من اليوم، كما أعلنت الشركة عن بدء بيع السوار خلال أيام في كلٍ من ماليزيا، والفلبين، وتايلاند، ودول أخرى. وكانت الشركة قد أعلنت عن السوار في وقٍت سابق، وبدأت ببيعه في الأسواق الصينية واليابان نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي. ويتوقع أن توفر الشركة الصينية سوارها الذكي في المزيد من الأسواق العالمية خلال شهر يونيو/حزيران بشكل تدريجي.

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وتتطرح هواوي سوارها الذكي Huawei Band 8 بسعر 50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية في كل دولة، ويعتبر السوار بديلًا أبسط وأرخص مقارنة بالساعات الذكية.

ويأتي سوار هواوي بإصداره الثامن الجديد مع شاشة بقياس 1.47 إنش من نوع AMOLED بدقة 194 × 368 بكسل، تدعم اللمس والإيماءات، ووزن خفيف يبلغ 14 جرامًا فقط (بدون الحزام)، وتتوفر بأربعة ألوان هي: الأخضر، والوردي، والأسود، والبرتقالي. أما أحزمة السوار فهي مصنوعة من البولي يوريثين الحراري البلاستيكي، أو السيليكون، أو النايلون، كما أن السوار مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا بمعيار 5 ATM.

ويحتوي السوار على بطارية تدوم حتى أسبوعين أو أقل بحسب الاستخدام ويمكن شحنها بالكامل في 45 دقيقة. ويدعم السوار مزايا مثل TruSleep 3.0 التي تعمل على تتبع ومراقبة النوم بصورة أفضل، مع تقديم نصائح وأدوات من أجل تحسين ساعات النوم، وخاصية TruSeen 5.0 من أجل مراقبة ضربات القلب، وحساس خاص بقياس نسبة الأكسجين في الدم، وغيرها.

ويضم سوار هواوي ما يزيد على 100 وضع من أوضاع التمارين للاختيار بينها، كما يمكنه اكتشاف وتحديد النشاط الرياضي الذي يمارسه المستخدم سواء المشي أو الجري أو السباحة. وتقدم هواوي أيضًا ميزة TruRelax التي تساعد المستخدم على تقليل التوتر من خلال عدد من التمارين والأنشطة.

ويمكن ربط السوار مع مع الهاتف بنظام iOS أو أندرويد، لاستقبال تنبيهات المكالمات والرسائل والإشعارات المختلفة، كما توجد بعض التطبيقات المختلفة لالتقاط الصور من كاميرا الهاتف عن بُعد، والتحكم في الموسيقى والفلاش، وغيرها من التطبيقات.

وتتيح هواوي تطبيقًا لتوصيل السوار والتحكم به، ويمكن من خلاله تنزيل الكثير من الواجهات للسوار وتخصيصها بحسب رغبتك، وكذلك تفعيل خاصية الشاشة الدائمة على السوار.