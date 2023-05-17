ميدياتيك تعقد شراكة مع إنفيديا من أجل معالجاتها الرسومية

عقدت شركة أشباه الموصلات التايوانية ميدياتيك “MediaTek” شراكة مع شركة إنفيديا “Nvidia” الأمريكية من أجل الحصول على معالجتها الرسومية في الشرائح التي تصممها.

وبحسب صحيفة DigiTimes الصينية، فإن هذه الشراكة بين ميدياتيك وإنفيديا، تطمح إلى إنتاج شرائح عالية المواصفات من أجل استهداف سوق أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية.

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وقد بنت شركة ميدياتيك سمعتها سابقًا على إنتاج شرائح لاستخدامها في الأجهزة منخفضة الثمن في جميع أنحاء العالم. ومع إطلاق الشركة لسلسلة شرائح Dimensity القوية، لا يبدو أن الصورة الذهنية التي تكونت عنها قد تغيرت كثيرًا.

وتصمم ميدياتيك الشرائح الإلكترونية بمعمارية ARM، لكنها – وعلى خلاف شركة كوالكم المنافسة – لا تقوم بتصميم معالجات الرسوميات بنفسها، وإنما تعتمد على معالجات الرسوميات من نوع Mali من شركة ARM.

ومن المتوقع أن تثمر هذه الشراكة بين ميدياتيك وإنفيديا بحلول عام 2024، للكشف عن أول شريحة من ميدياتيك تحتوي على معالج رسوميات من إنفيديا.

وهناك العديد من القيود التي قد تجعل معالجات الرسوميات على الهواتف الذكية أقل في الأداء منها على أجهزة الحاسوب، إلا أن تلك الشراكة قد تفتح الباب لرؤية تقنيات شركة إنفيديا المتقدمة في مجال الألعاب والرسوميات على الهواتف الذكية، مثل تقنية تتبع الشعاع Ray Tracing، التي تخلق تأثيرات ضوئية واقعية عبر محاكاة السلوك المادي للضوء، أو تقنية DLSS التي ترفع جودة ومستوى الصورة في الوقت الفعلي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن شركة سامسونج قد دخلت هي الأخرى في شراكة مع شركة AMD من أجل استخدام معالج الرسوميات الخاص بها RDNA 2 مع شريحة Exynos 2200 في هواتف جالكسي S22 العام الماضي.

وشهد سوق أشباه الموصلات في الآونة الأخيرة خروج شركة أوبو، التي أعلنت عن إغلاق قطاع تصميم وتطوير المعالجات لديها.