ميتا تعلن رسميًا عن نظارة الواقع المختلط Quest 3

أعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) اليوم الخميس رسميًا عن نظارات الواقع الافتراضي والواقع المختلط الجديدة (كوست 3) Quest 3، وذلك بعد طول انتظار والعديد من التسريبات.

وتأتي نظارة (كوست 3) لتكون خلفًا لنظارة (كوست 2)، التي أُطلقت في خريف عام 2020، وذلك بسعر يبدأ من 299.99 دولارًا أمريكيًا.

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أما نظارة (كوست 3) الجديدة فستُباع بسعر قدره 499.99 دولارًا أمريكيًا وستُطرح في السوق اعتبارًا من خريف 2023.

وتحتوي نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط الجديدة على ثلاثة كاميرات في المقدمة تعمل على تحسين تجربة الواقع المختلط من خلال تمكين المستخدمين من رؤية العالم الحقيقي من حولهم أثناء ارتداء النظارة، والتفاعل مع التطبيقات.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن نظارة الواقع الافتراضي المنافسة لها الأسبوع المقبل كجزء من مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023 الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل.

ويُقال إن النظارة المرتقبة من آبل، التي يمكن أن تتضمن أيضًا تقنيات الواقع المعزز، ستعمل مع مئات الآلاف من تطبيقات آيباد وبتكلفة لا تقل عن 3,000 دولار.

وكانت ميتا قد أعلنت أول مرة عن عزمها إطلاق نظارة الواقع الافتراضي والواقع المختلط (كوست 3) خلال 2023 عندما أعلنت عن أرباحها للربع الثالث من عام 2022.

وتستمر ميتا في الإنفاق بدرجة كبيرة على الميتافيرس، وهو العالم الرقمي الذي لم يتم تطويره بعد، والذي يتطلب الواقع الافتراضي وتقنيات الواقع المعزز للوصول إليه.

وسجلت وحدة Reality Labs التابعة للشركة، التي تعمل على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، خسارة تشغيلية قدرها 3.99 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من الشركة، إلا أنها حققت 339 مليون دولار أمريكي من الإيرادات.

وفي شهر تموز/ يوليو 2022، رفعت ميتا سعر نظارة (كوست 2) من 299 دولارًا أمريكيًا إلى 399 دولارًا أمريكيًا، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف تصنيع الجهاز وشحنه.

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلقت ميتا نظارتها (كوست برو في آر) Quest Pro VR المخصصة للشركات بدلًا من المستهلكين.

وعلى الرغم من بيع (كوست برو في آر) في البداية مقابل 14,999.99 دولارًا أمريكيًا، خفّضت ميتا سعر النظارة إلى 999.99 دولارًا أمريكيًا في شهر آذار/ مارس الماضي، كما خفّضت سعر نظارة (كوست 2) من 499.99 دولارًا أمريكيًا إلى 429.99 دولارًا أمريكيًا.

واليوم، قالت الشركة في منشور على مدونتها إن سعر نظارة (كوست 2) سيُخفَّض إلى 299.99 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 4 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك لسعة 128 جيجابايت، وإلى 349.99 دولارًا أمريكيًا لسعة 256 جيجابايت.

وصرحت مجموعة الأبحاث (إن بي دي جروب) NPD Group في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن مبيعات نظارة الواقع الافتراضي في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 2 في المئة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مما يشير إلى أن التقنية لا تزال بعيدة عن أن تصبح رائجة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية.