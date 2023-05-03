موتورولا تعلن عن إصدار 2023 من هاتفي Moto G 5G و Moto G Stylus

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أعلنت شركة موتورولا يوم الثلاثاء عن إصدار جديد من هاتفها الذكي (موتو جي 5جي) Moto G 5G الذي أُطلق الإصدار الأول منه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وكان يمتاز حينئذ بأنه أرخص هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ثم أُطلق إصدار ثانٍ منه في عام 2022.

وبالإضافة إلى إصدار 2023 من هاتف (موتو جي 5جي)، أعلنت الشركة عن إصدار جديد من هاتفها الذكي المزود بقلم إلكتروني (موتو جي ستايلوس) Moto G Stylus.

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ويمتاز كلا الهاتفين بأنهما سيُباعان بسعر أقل مقارنةً بالإصدار السابق، ولكن ذلك على حساب المواصفات التي خُفضِّت في كليهما.

يدعم الإصدار الجديد من هاتف (موتو جي 5جي) الاتصال بشبكات الجيل الخامس من فئة 6 جيجاهرتز sub-6GHz 5G، وذلك بفضل شريحة (سنابدراجون 480بلس) Snapdragon 480+ من شركة كوالكوم.

ويُقدِّم الهاتف، الذي يعمل بالإصدار الخام من نظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

ويأتي إصدار عام 2023 من هاتف (موتو جي 5جي) بشاشة من نوع (إل سي دي) LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9.

وتمتاز الشاشة بأنها تدعم معدل تردد قدره 120 هرتز مقارنةً بـ 90 هرتز في إصدار عام 2022 الذي قدّم شاشة بمواصفات محسنة، مثل القياس الذي كان 6.7 بوصات والدقة التي كانت 2,400×1,080 بكسل.

ويدعم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.4 ملم ويزن 189 جرامًا، مقاومة رذاذ الماء. وهو يحتوي على منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن.

ويحتوي (موتو جي 5جي) الجديد على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وتأتي الأخرى المخصصة لتصوير العمق والأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

هذا، وسيُباع إصدار عام 2023 من هاتف (موتو جي 5جي) بسعر 250 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من 25 أيار/ مايو الجاري.

بخلاف هاتف (موتو جي 5جي)، فإن هاتف (موتو جي ستايلوس) الجديد لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إنما يقتصر على دعم شبكات الجيل الرابع LTE مع شريحته (هيلو جي85) Helio G85.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وستبدأ موتورولا بيع إصدار 2023 من هاتف (موتو جي ستايلوس)، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل بسعر 200 دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالشاشة، فإن هاتف (موتو جي ستايلوس) الجديد يقدم شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1,600×720 بكسل مع معدل تردد قدره 90 هرتز.

ويدعم الهاتف مقاومة رذاذ الماء، وهو يحتوي على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط.

ويأتي (موتو جي ستايلوس) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أخرى لتصوير العمق والأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة موتورولا أعلنت يوم الثلاثاء أيضًا عن إصدار 2023 من هاتفها القوي (موتو إيدج بلس) Moto Edge+، الذي سيُباع في الولايات المتحدة بسعر منافس قدره 800 دولار أمريكي.