موتورولا تعلن رسميًا عن هواتف Razr 40 القابلة للطي

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس رسميًا عن الجيل التالي من هواتفها الذكية القابلة للطي، وذلك بعد أشهر من الشائعات والتشويقات.

وتتضمن السلسلة الجديدة من الهواتف القابلة للطي، التي أُعلن عنها في الصين، هاتفين هما: (ريزر 40 ألترا) Razr 40 Ultra؛ وهو أقواهما، و(ريزر 40) Razr 40.

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ويمتاز (ريزر 40 ألترا) بشاشته الخارجية التي تأتي بمقاس 3.6 بوصات، وبأنه يحتوي على شريحة (سنابدراجون 8 بلس الجيل 1) Snapdragon 8+ Gen 1، أما (ريزر 40) فهو يحتوي على شريحة (سنابدارجون 7 الجيل 1) Snapdragon 7 Gen 1، بالإضافة إلى شاشة خارجية صغرى بمقاس 1.5 بوصة.

(موتور ريزر 40 ألترا) Moto Razr 40 Ultra

تُعدّ الشاشة الخارجية بمقاس 3.6 بوصات الميزة الرئيسية لهاتف (ريزر 40 ألترا)، وهي أيضًا أكبر شاشة خارجية في هذه الفئة من الهواتف الذكية القابلة للطي.

وتأتي هذه الشاشة من نوع (10-بت أمولد) 10-bit AMOLED وبدقة 1,056×1,066 بكسلًا مع كثافة قدرها 413 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتز، ومستوى سطوع قدره 1,100 شمعة، وطبقة من زجاج الحماية (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus.

كما تأتي الشاشة مع الكثير من الخلفيات التفاعلية، ووجوه الساعة المصممة حسب الطلب، ولكن الأمر لا يقتصر على المظهر فقط.

فعلى غرار هواتف (ريزر) القابلة للطي الأخرى، يمكن استخدام الشاشة الخارجية كأي شاشة أخرى، وذلك في مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب، أو الوصول إلى تفاصيل التنقل في خرائط جوجل، أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى فتح طي الهاتف.

وفيما يتعلق بالشاشة الداخلية القابلة للطي، فهي تأتي من نوع (إل تي بي أو أمولد) LTPO AMOLED بمقاس 6.9 بوصات، وبدقة 2,640×1,080 بكسل مع معدل تردد أعلى قدره 165 هرتز، ودعم تقنية (المجال الديناميكي العالي 10 بلس) +HDR10 مع مستوى سطوع قدره 1,400 شمعة.

وتتميز لوحة (الزجاج الفائق الرِّقة)، التي تغطي الشاشة الداخلية، بحماية من خمس طبقات ولا توجد فجوة عند إغلاقها بفضل الهيكل المفصلي الذي يشبه شكل الدمعة. ويوجد في الجزء العلوي من الشاشة الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل. وفي زر جانبي، يأتي الهاتف مع حساس لبصمات الأصابع.

وصُنع إطار هاتف (ريزر 40 ألترا) الجديد من موتورولا من الألمنيوم، أما ظهره فهو إما يأتي مع طبقة زجاجية من نوع (جوريلا جلاس فيكتوس) للخيارين اللونين: الأسود، والأزرق، أو مع طبقة من الجلد النباتي للخيار اللوني البنفسجي.

ويمتاز الهاتف أيضًا برقته التي لا تتجاوز 6.99 ملم حين يكن مفتوحًا و15.1 ملم حينما يكون مطويًا، أما الوزن، فهو لا يتعدى 188 جرامًا. كما يمتاز الهاتف بدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP52.

وقالت موتورولا إنها خفّضت عدد مكونات المفصل إلى 85 جزءًا، وهذا يساعد في إطالة عمره وقدرته على التحمل.

ويأتي (ريزر 40 ألترا) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5 ودعم تقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بزاوية 108 درجات مع دقة 13 ميجابكسل مع إمكانية استخدامها في تصوير الأجسام القريبة.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة (موتو ماي يو إكس) Moto MyUX، وتَعِد موتورولا بتوفير ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويحتوي (ريزر 40 ألترا) على بطارية بسعة 3,800 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 30 واط، والشحن اللاسلكي باستطاعة 5 واط.

وتعتزم موتورولا، التابعة لشركة لينوفو الصينية، طرح هاتفها القابل للطي القوي الجديد في الصين بسعر يعادل 801 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 900 دولار أمريكي لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

وستبدأ الشركة بيع الهاتف اعتبارًا من 5 حزيران/ يونيو الجاري، وسيُعلن قريبًا عن موعد طرح الهاتف وسعره في الأسواق العالمية.

(موتو ريزر 40) Moto Razr 40

يشترك (ريزر 40) مع أخيه (ريزر 40 ألترا) في العديد من المواصفات، ولكنه يختلف في بعضها، مثل: معدل التردد للشاشة الداخلية الذي قدره هنا 144 هرتز بدلًا من 165 هرتز وفي معدل السطوع الذي ينخفض إلى 1,000 شمعة، ويختلف أيضًا في السماكة التي ترتفع إلى 7.4 حينما يكون مفتوحًا، وإلى 15.8 حينما يكون مطويًا.

كما يختلف (ريزر 40) في الشاشة الخارجية التي تأتي بقياس 1.5 بوصة بدقة 368×194 بكسل مع كثافة قدرها 282 بكسل في البوصة. ويختلف أيضًا في أن ظهره مصنوع من البلاستيك وليس من الزجاج.

ويختلف الهاتف أيضًا بأن ذاكرة التخزين الداخلي تأتي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. وفي أن الذاكرة من نوع (يو إف إس2.2) UFS 2.2 وليس (يو إف إس 3.1) UFS 3.1 الأحدث.

ومع ذلك، يتفوق (ريزر 40) على (ريزر 40 ألترا) في أن الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ودعم تقنية التركيز التلقائي البؤري الليزري، بالإضافة إلى تقنية التثبيت البصري. كما أن الكاميرا الثانية قادرة على التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة. ويمتاز الهاتف أيضًا بأن بطاريته تأتي بسعة 4,200 ميلي أمبير في الساعة.

وتعتزم موتورولا بيع هاتف (ريزر 40) بأربعة خيارات لونية، هي: الأخضر، واللون الأصفر الشاحب، والأرجواني الفاتح ، واللون الأرجواني المائل إلى الرمادي. أما فيما يتعلق بالسعر فهو يعادل 562 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 660 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيبدأ بيعه في الصني اعتبارًا من 25 حزيران/ يونيو الجاري.