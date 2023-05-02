موتورولا تعلن إصدار 2023 من Moto Edge+ بسعر منافس

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أعلنت شركة موتورولا اليوم الثلاثاء عن إصدار عام 2023 من هاتفها (موتو إيدج بلس) Moto Edge+ الذي يمتاز بأنه يقدم بعضًا من أقوى المواصفات في سوق الهواتف الذكية حاليًا.

ويمتاز (موتو إيدج بلس) بأنه يحتوي على شريحة (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2، كما يمتاز بشاشته التي تعمل بتردد 165 هرتز.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وبالنظر إلى المواصفات الأخرى، يبدو أن هاتف موتورولا الجديد يماثل في معظم المواصفات هاتفها الآخر (موتورولا إيدج 40 برو) Motorola Edge 40 Pro الذي أُعلن عنه مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ولكنه يمتاز بأنه يقدم بطارية بسعة 5,100 ميلي أمبير في الساعة مقارنةً بسعة 4,600 ميلي أمبير في الساعة في الهاتف الآخر مع دعم تقنية الشحن السريع (توربو باور) TurboPower التي تشحن البطارية سلكيًا باستطاعة 68 واط (وهذا الرقم أصغر مقارنةً بالهاتف الآخر الذي يدعم الشحن السلكي باستطاعة 125 واط)، وباستطاعة 15 واط لاسلكيًا. وقد تدوم البطارية 40 ساعة في الاستخدام المعتدل ويمكن أن تُشحن لمدة تكفي اليوم كله في غضون 9 دقائق فقط.

ويقدم (موتو إيدج بلس) شاشة من نوع (بي أولد) pOLED تدعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10 وتقنية الصورة (دولبي فيجين) Dolby Vision.

وتأتي الشاشة بقياس 6.67 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 ومعدل تردد قدره 165 هرتز، وهي محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus من شركة (كورنينج) Corning.

وهناك طبقة حماية مماثلة على ظهر الهاتف، بالإضافة إلى إطار من الألمنيوم. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، الذي يجعل الهاتف قادرًا على الصمود تحت الماء مدة 30 دقيقة لعمق 1.5 متر.

ويحتوي (موتو إيدج بلس) على شريحة كوالكوم الأقوى (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2 المصنوعة بتقنية 4 نانومتر وتعمل بتردد قدره 3.2 جيجاهرتز، وهي تأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 740) Adreno 740.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5 إكس) LPDDR5X بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 4.0) UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويتمتع (موتو إيدج بلس) بوجود كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، وتأتي الرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، ومثبت بصري للصورة OIS. وتُخصص الثانية للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6، وهي مخصصة لتصوير العمق، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 2x.

ويمتاز هاتف موتورولا الجديد بكاميرته الأمامية التي تأتي بدقة مرتفعة جدًا نسبيًا، إذ تبلغ دقتها 60 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويدعم (موتو إيدج بلس)، الذي يأتي مع مكبري صوت إستريو، تقنية (واي فاي 7) Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC. وهو يأتي مع منفذ من نوع (يو إس بي-سي 3.2) USB-C 3.2.

وسيُباع هاتف موتورولا الجديد اعتبارًا من 25 أيار/ مايو الجاري في الولايات المتحدة وذلك بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكي. كما سيُباع في كندا اعتبارًا من 19 أيار/ مايو بسعر 1,300 دولار كندي.