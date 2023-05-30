موتورلا تطلق هاتف Moto G Stylus 5G إصدار 2023

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أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها الجديد Moto G Stylus 5G إصدار 2023، الذي يأتي خلفًا لإصدار العام الماضي بمواصفات محسّنة. ومع أن الهاتف ينتمي للفئة المتوسطة، إلا أنه يحمل قلمًا “Stylus” يؤدي مهامًا مختلفة.

وأضافت موتورولا للهاتف شاشة بقياس 6.6 إنش من نوع IPS LCD، بدقة Full HD+، أي 2400 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز.

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وبالنسبة للمواصفات الداخلية، فيعمل هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2023 بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 متوسط الأداء من كوالكوم، ويشبه في الأداء سلسلة معالجات Snapdragon 600 الموجودة في السوق منذ سنوات.

وبالإضافة إلى المعالج، يحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 جيجابايت، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، علمًا بأن هذه المساحة التخزينية قابلة للتوسعة من خلال كارت ذاكرة خارجي microSD حتى 2 تيرابايت.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، يمكن شحنها سريعًا بشاحن تصل قوته إلى 20 واط، مرفق بعلبة الشراء، كما أضافت موتورولا للهاتف سماعات خارجية بتقنية Dolby Atmos.

وبالنسبة للكاميرا، فتوجد كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والأخرى واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويأتي هاتف موتورولا مع قلم مدمج، وقد حسنت موتورولا من أداء القلم وسرعة استجابة الهاتف له، كما أضافت مزايا جديدة كالتعرف على خط اليد عند كتابة المسائل الحسابية، والتعرف على النصوص واستخراجها من الصور والمستندات، وغير ذلك.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مخصصة من موتورولا، تطلق عليها اسم MyUX، ووعدت موتورولا بأن يحصل الجهاز على تحديث أندرويد سنوي لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى 3 سنوات من التحديثات الأمنية، وهذا ليس أمرًا مثاليًا مقارنةً بالشركات الأخرى، التي تدعم هواتفها بالتحديثات لفترة أطول.

وستطرح موتورولا هاتفها الذكي Moto G Stylus 5G 2023 بسعر يبدأ من 399 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من السعر المبدئي لإصدار العام الماضي بحوالي 100 دولار أمريكي.