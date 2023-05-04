متوسط سعر بيع هواتف آيفون يصل إلى ألف دولار أمريكي

بلغ متوسط سعر بيع هواتف آيفون للمستهلكين في الأسواق ألف دولار أمريكي في شهر مارس/آذار الماضي، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة CIRP لأبحاث السوق.

ووفقاً للدراسة، فإن متوسط سعر بيع هواتف آيفون قد وصل إلى مستوى جديد أعلى من أي وقت مضى، حيث سجل 988 دولاراً أمريكياً، وبزيادة قدرها 100 دولار أمريكي عن العام الماضي، حيث كانت هواتف آيفون تُباع بمتوسط سعر 882 دولاراً أمريكياً.

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وعادةً ما يكون الربع الأخير من العام هو الفترة التي يقفز فيها متوسط سعر بيع هواتف الآيفون، إذ يتم الإعلان عن إصدارات آيفون الجديدة في شهر سبتمبر /أيلول من كل عام، ليتم إطلاقها بعد ذلك في الأسواق، حيث يزداد الإقبال عليها تدريجياً ويصل الأمر ذروته في أعياد رأس السنة الميلادية. ومع ذلك، شهد متوسط سعر بيع الآيفون ارتفاعاً في شهر مارس/آذار، بخلاف ما هو مألوف.

ويرجع السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، كونها الأصدارات الأغلى ثمناً والأكثر مبيعاً في عام 2023، وهو ما يفسر الارتفاع الأخير بشكل منطقى.

وهناك عوامل أخرى يمكن وضعها في عين الاعتبار بحسب ما ذكرت مؤسسة CIRP، مثل حرص المستهلكين على اقتناء سعات تخزين أكبر من آيفون،

وكذلك الإقبال على إصدارات آيفون 14 وآيفون 14 بلس الأساسية ذات السعر الأعلى مقارنةً بهاتف آيفون 13 ميني، الإصدار الأساسي الأرخص ضمن سلسلة آيفون 13.

وأشار تقرير CIRP إلى قوة السوق العالمي لهواتف آيفون المستعملة، حيث يُعاد بيعها بأسعار جيدة، وهذا يقلل من حجم الإنفاق على شراء الإصدارات الجديدة، وفي الوقت نفسه يشجع المستهلكين على اقتناء الإصدارات الأرقى والأغلى من الآيفون، لأنهم واثقين أنها سوف تحتفظ بالكثير من قيمتها. وتشهد هواتف آيفون زيادة في أسعارها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى توفر سعات تخزين أكبر لم تكن موجودة قبل ذلك.