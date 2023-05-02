مبيعات الهواتف الذكية في الصين تسجل أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات

شهدت مبيعات الهواتف الذكية في الصين انخفاضاً خلال الربع الأول من عام 2023، مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين حتى بعد رفع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وذلك بحسب تقرير شركة Canalys ﻷبحاث السوق.

واستطاعت آبل، بفضل هواتف الآيفون، تصدر مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من العام بنسبة 20%، إلا أن شحناتها إلى الصين شهدت تراجعاً بنسبة 3% على أساس سنوي، حيث انخفضت إلى 13.3 مليون وحدة.

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ولم يتوقف الأمر عند آبل فقط، بل شهدت باقي الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد انخفاضاً في مبيعاتها، حيث ترجعت أيضاً شركتا أوبو وفيفو، واللتان حازتا المرتبة الثانية والثالثة في قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً، بنسبة 10% و7% على الترتيب.

وأشار التقرير أيضاً إلى تراجع شحنات شركتي هونر وشاومي، رغم تركيزهما على تقديم هواتف ذكية بأسعار منخفضة، بنسبة بلغت 35% و 20% على الترتيب، الأمر الذي يشير إلى إحجام المستخدمين عن الشراء حتى مع الإصدارات منخفضة التكلفة.

وبشكل عام، بلغ التراجع في حجم شحنات الهواتف الذكية داخل الصين نسبة 11%، حيث هبطت إلى 67.2 مليون وحدة، وهو أقل إجمالي ربع سنوي يشهده السوق الصيني منذ عام 2013.

وقال “لوكاس تشونغ”، محلل الأبحاث في شركة Canalys : “لقد انتعش الاقتصاد بعد تخفيف قيود وباء فيروس كورونا، لكنها لم تحقق أي زيادة كبيرة في الطلب على الهواتف الذكية”.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 13٪ في الربع الأول من عام 2023، ليعد ذلك انخفاضًا للربع الخامس على التوالي، ولم تفلح الدعايا والعروض الترويجية كثيراً في التأثير على المستهلكين الذين تأثروا بفعل التضخم وارتفاع الأسعار في العديد من الأسواق حول العالم، الأمر الذي قد يجعل تراجع سوق الهواتف عالمياً مستمراً حتى نهاية العام الجاري.