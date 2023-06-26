كوالكوم تكشف عن معالج “سنابدراجون 4 جين 2” الجديد للهواتف الرخيصة

أعلنت شركة كوالكوم رسميًا عن معالجها الجديد “سنابدراجون 4 جين 2” المخصص للهواتف الرخيصة الثمن، إذ يحمل العديد من التحسينات الجديدة مقارنةً بالإصدار السابق، من أجل رفع أداء الهواتف التي سيكون موجودًا فيها.

ووفقًا لما ذكرته كوالكوم عبر موقعها الرسمي، فإن المعالج الجديد صُمم بطريقة تجعله أقل استهلاكًا للطاقة لتوفير عمر بطارية أطول، وقد وعدت كوالكوم أن يصل عمر البطارية إلى “يوم كامل من الاستخدام” قبل أن يعيد المستخدم شحن البطارية مجددًا، وذلك ﻷن المعالج مبني بتقنية معالجة 4 نانومتر.

وحسنت كوالكوم من سرعة وحدة المعالجة المركزية في “سنابدراجون 4 جين 2″، حيث يصل ترددها إلى 2.2 جيجاهرتز بحد أقصى، ما يعني تحسنًا بنسبة 10% مقارنةً بالإصدار السابق، ويدعم المعالج تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4 التي يمكنها شحن البطارية حتى نسبة 50% في غضون 15 دقيقة فقط، كما يدعم الشاشات حتى دقة +FHD وحتى معدل تحديث 120 هرتزًا.

ويأتي المعالج الجديد مع مودم “سنابدراجون X61” الداعم لشبكات الجيل الخامس والمتوافق مع المزيد من النطاقات والترددات حول العالم، بالإضافة إلى دعم تقنية واي فاي 5 ذات الاتصال الأسرع والأكثر ثباتًا.

وطورت كوالكوم معالجة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة عبر الكاميرا، إذ يدعم المعالج تقنية التثبيت الإلكتروني EIS، مع عمل التركيز التلقائي على نحو أسرع حتى مع العناصر المتحركة، إضافة إلى دعم تقنية MCTF التي تقول عنها كوالكوم إنها تقلل التشوش عند تسجيل مقاطع الفيديو.

وقالت كوالكوم إن الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل شاومي وفيفو سوف تستخدم معالج “سنابدراجون 4 جين 2” خلال النصف الثاني من عام 2023 الجاري.

وكانت الشركة الأمريكية قد كشفت عن معالج “سنابدراجون 7+ جين 2” للفئة المتوسطة في شهر مارس/ آذار الماضي، كما يتوقع أن تعلن عن معالج الهواتف الراقية “سنابدراجون 8 جين 3” في وقتٍ لاحق من العام الجاري.