الكشف عن هواتف آيفون المتوافقة مع نظام iOS 17

كشفت آبل عن نظام iOS 17 الجديد وهواتف آيفون المتوافقة معه في افتتاح مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023 بمقر الشركة “آبل بارك”.

وأظهر الموقع الرسمي لآبل أن نظام iOS 17 سوف يصدر لهواتف آيفون XR و XS و XS ماكس، بالإضافة إلى الإصدارات الأحدث كهواتف آيفون 11 و 12 و 13 و 14، وكذلك الإصدارات الأرخص كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما أحدث.

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ويعني ذلك أن آبل لن تطلق نظام iOS 17 لهواتف آيفون 8 أو 8 بلس أو آيفون X، وسوف يتوقف دعمها من آبل عند نظام iOS 16. وكانت آبل قد كشفت عن تلك الهواتف أواخر عام 2017، ما يعني أنها حصلت على التحديثات الكبرى لنظام iOS لمدة 5 أعوام.

ونوهت آبل عبر موقعها الرسمي أن هناك مزايا جديدة في نظام iOS 17 ستكون متاحة فقط على إصدارات بعينها من هواتف آيفون، مثل ميزة التفاعلات المستندة إلى الإيماءات بتأثيرات الواقع المعزز، والتحسينات الجديدة في خاصية التصحيح التلقائي والتنبؤ بالكلمات، إذ ستكون هذه المزايا مقتصرة على هواتف آيفون 12 فما أحدث.

وهناك أيضًا ميزة “الإشارة والكلام” في قسم إمكانية الوصول، إذ ستكون متاحة فقط على إصدارات برو من هواتف آيفون 12 و 13 و 14، وتمكّن هذه الميزة ذوي الإعاقات البصرية من التعامل مع النصوص الموجودة في محيطهم.

جدير بالذكر أن نظام iOS 17 الجديد يضم العديد من المزايا الجديدة التي ستتوفر لكافة هواتف آيفون التي سيصلها، أهمها تحديث تطبيق الهاتف بتصميم جديد لبطاقات جهات الاتصال، وميزة StandBy التي تحول آيفون إلى شاشة عرض عند وضعه على الجانب أو أثناء الشحن، وميزة إرسال الرسائل الصوتية والمرئية عبر تطبيق فيس تايم، وميزة Check In في تطبيق الرسائل، وتطبيق Journal الجديد لتسجيل اليوميات، وغيرها من المزايا المُعلن عنها.

ومن جهة أخرى، أعلنت آبل عن نظام iPadOS 17 الجديد ﻷجهزة آيباد، الذي بدوره لن يصل إلى الجيل الأول من أجهزة آيباد برو، أو الجيل الخامس من آيباد الأساسي، في حين سيمكن تحديث كافة أجهزة آيباد الأخرى التي تعمل بنظام iPadOS 16 إلى iPadOS 17.

ومن المنتظر إطلاق تحديثات آبل الجديدة في وقٍت لاحق نهاية العام الجاري، بعد انتهاء الفترة التجريبية.