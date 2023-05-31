فيفو تكشف عن سلسلة هواتف S17 الجديدة

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميًا عن سلسلة هواتف S17 الجديدة في حدث رسمي في الصين، وتضم السلسلة هواتف S17، و S17t، و S17 Pro، بالإضافة إلى هاتف vivo S17e الذي أُعلن عنه في وقت سابق.

وتشترك الهواتف في أنها تحمل الشاشة المنحنية نفسها من نوع OLED، وهي بدقة 1200 × 2800 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

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هناك أيضًا تشابه في التصميم والبطارية، حيث تأتي البطارية بسعة 4600 ملي أمبير، مع دعم الشحن السريع، إذ ترفق فيفو شاحنًا مع الهواتف بقوة 80 واط.

وتتمثل أبرز الاختلافات بين الهواتف في المعالج ونظام الكاميرا، إذ يعمل إصدار S17 بمعالج Snapdragon 778G+ من كوالكوم، بينما يعمل إصدار S17T بمعالج Dimensity 8050 من ميدياتك، وهما معالجان من الفئة المتوسطة، في حين يعمل إصدار “برو” من السلسلة بمعالج Dimensity 8200 وهو من فئة المعالجات عالية الأداء.

يذكر أن جميع إصدارات السلسلة سوف تكون متاحة مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فقد أضافت فيفو كاميرا أمامية مميزة لالتقاط السيلفي بدقة 50 ميجابكسلن مع فتحة عدسة f/2.0، وخاصية التركيز التلقائي، وفلاش ثنائي.

ويحتوي هاتف فيفو S17 Pro على كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.88 وتقنية التثبيت البصري، كما يضم هاتفا S17 و S17t كاميرا بالدقة نفسها، لكن مع فتحة عدسة f/2.0، وهي داعمة أيضًا للتثبيت البصري، علمًا بأن هناك كاميرا خلفية ثانية واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل في كافة الإصدارات.

ويحتوي إصدار برو على كاميرا ثالثة إضافية بدقة 12 ميجابكسل، وهي مخصصة لالتقاط صور البورتريه مع قدرة على التكبير البصري للضعف.

ويبدأ سعر هاتف فيفو S17 من نحو 350 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية، في حين أن إصدار S17 Pro يبدأ سعره من 430 دولارًا أمريكيًا، وستتوفر سلسلة فيفو S17 للشراء ابتداءً من شهر يونيو/حزيران في الأسواق الصينية، ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد توفر السلسلة في الأسواق العالمية.