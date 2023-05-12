فيفو تعلن عن هاتفها الجديد vivo Y78 بسعر اقتصادي

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أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الذكي الجديد (فيفو واي78) vivo Y78 الذي يعد نسخة مخففة من هاتف (فيفو واي78 بلس) vivo Y78+ الذي أُعلن عنه الشهر الماضي.

ويختلف هاتف (فيفو واي78) عن نسخة (بلس) بأنه يحتوي على شريحة (دايمنسيتي 7020) Dimensity 7020، كما يختلف بأنه يقدم شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بمقاس 6.64 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، في حين أن الهاتف الآخر يقدم شاشة من نوع (أمولد) AMOLED وبمقاس 6.78 بوصات مع حساس بصمة تحتها. أما في الهاتف الجديد، فإن حساس البصمة موجود في زر جانبي.

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ويحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 44 واط. كما يحتوي ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت. أما ذاكرة التخزين الداخلية، فهي تأتي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويختلف الهاتفان أيضًا بأن الكاميرا الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل في كليهما تدعم تقنية التثبيت البصري OIS في نسخة (بلس)، في حين أنها لا تدعم في الهاتف الجديد.

ويأتي الهاتف مع كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل (فيفو واي78) بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (أوريجين أو إس 3) OriginOS 3.

ويأتي الهاتف الجديد أيضًا مع منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن، وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.3.

ويأتي هاتف فيفو الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والوردي. وسيُباع في الصين اعتبارًا من يوم غدٍ السبت، وذلك بسعر يعادل 200 دولار أمريكي لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 245 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 290 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

هذا، ولا معلومات حاليًا عن موعد إطلاق هاتف (فيفو واي78) الجديد في الأسواق العالمية.