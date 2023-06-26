فيفو تطلق هاتفها الأحدث vivo X90s

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي الجديد (فيفو إكس90إس) vivo X90s، الذي يأتي لينضم إلى هاتف (فيفو إكس90) الذي أُعلن عنه أواخر العام الماضي.

ويقدم (فيفو إكس90إس)، الذي يزن 203.5 جرامات ويأتي بسماكة 8.5 ملم، شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بقياس 6.78 بوصات وبدقة 2,800×1,260 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9.

وتمتاز الشاشة بدعم معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، وتقنية الصورة (إتش دي آر 10 بلس) +HDR10، كما تمتاز بمعدل سطوع عالٍ قدره 1,300 شمعة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (أوريجين أو إس 3) OriginOS 3 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويحتوي (فيفو إكس90إس) على شريحة (دايمنسيتي 9200 بلس) Dimensity 9200+ المصنوع بتقنية 4 نانومتر من شركة (ميدياتك) MediaTek الصينية.

وتعمل الشريحة بتردد قدره 3.35 جيجاهرتز، كما تحتوي على وحدة معالجة الرسومات (إمورتاليس-جي715 إم سي 11) Immortalis-G715 MC11.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، كما يحتوي على ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 4.0) UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويأتي (فيفو إكس90إس) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهي تدعم تقنية التركيز البؤري الطوري PDAF، وتقنية التركيز البؤري الليزري Laser AF، وتقنية التثبيت البصري OIS.

وتأتي الكاميرا الخلفية الثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي مخصصة لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 2x، وتأتي الكاميرا الثالثة بالدقة ذاتها وفتحة العدسة ذاتها وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض.

وتمتاز الكاميرات الخلفية بدعم العلامة التجارية المرموقة للبصريات (زايس) Zeiss. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5.

ويمتاز (فيفو إكس90إس) بدعم شبكات (واي فاي 7) الثلاثية الحزمة، وتقنية البلوتوث 5.3، بالإضافة إلى تقنية الاتصال القريب المدى NFC، ويأتي مع منفذ للأشعة تحت الحمراء، ومنفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.

ويحتوي الهاتف، الذي يأتي مع حساس بصري لبصمات الأصابع تحت الشاشة، على بطارية من نوع Li-Po بسعة 4,810 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 120 واط تكفي لشحن الهاتف بنسبة من 0 في المئة إلى 50 في المئة في غضون 8 دقائق فقط.

وبدأت فيفو طرح هاتف (فيفو إكس90إس) الجديد في الصين بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأحمر، والأبيض، وذلك بسعر يعادل 553 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 594 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 650 جيجابايت لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.