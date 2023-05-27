فيفو تطلق هاتفها الجديد vivo Y36 بسعر اقتصادي

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أعلنت شركة فيفو اليوم السبت عن هاتفها الذكي الجديد (فيفو واي36) vivo Y36 الذي يأتي خلفًا لهاتف (فيفو واي35) vivo Y35 الذي أُعلن عنه في شهر آب/ أغسطس الماضي.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد من الشركة الصينية بطرازين فيما يتعلق بشبكات الاتصالات، فيدعم الأول شبكات الجيل الخامس 5G، فيما يقتصر دعم الآخر على شبكات الجيل الرابع 4G.

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ويختلف الطرازان أيضًا عن بعضهما في نوع الشريحة، فيحتوي طراز شبكات الجيل الرابع على شريحة (سنابدراجون 680) Snapdragon 680 من شركة كوالكوم، فيما يحتوي طراز شبكات الجيل الخامس على شريحة (دايمنسيتي 6020) Dimensity 6020 من شركة ميدياتك.

وفيما عدا ذلك، يقدم هاتف (فيفو واي36)، الذي يزن 202 غ ويأتي بسماكة 8.07 ملم، ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت + 8 جيجابايت افتراضية، كما يقدم ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم (فنتتش أو إس 13) Funtouch OS 13 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويقدم هاتف (فيفو واي36) شاشة من نوع (إل سي دي) LCD بمقاس 6.64 بوصات وبدقة 2,388×1,080 بكسلًا، ومعدل سطوع قدره 650 شمعة.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية لهاتف فيفو بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الأخرى بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45.

ويدعم (فيفو واي36) تقنية البلوتوث 5.1، ويأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، كما يدعم تقنية الاتصال القريب المدى NFC. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

ويتوفر هاتف شركة فيفو الجديد باللونين الأزرق والأسود، وذلك بسعر يعادل 225 دولارًا أمريكيًا لطراز الجيل الرابع، ولا معلومات عن سعر طراز الجيل الخامس.

هذا، وتعتزم فيفو طرح هاتف (فيفو واي36) الجديد مبدئيًا في إندونيسيا.