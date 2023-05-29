فيفو تطلق النسخة العالمية من vivo Y78 مع شاشة منحنية

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بدأت شركة فيفو إطلاق النسخة العالمية من هاتفها الذكي (فيفو واي78) vivo Y78، الذي أُعلن عنه في الصين في وقت سابق من شهر أيار/ مايو الحالي.

وبالنظر إلى النسخة العالمية من الهاتف نجد أنها مختلفة بعض الشيء عن النسخة الصينية، إذ إنها أكبر حجمًا وتأتي مع شريحة مختلفة، وهذا يجعلها أقرب إلى هاتف (فيفو واي78 بلس) vivo Y78 Plus الذي أُعلن عنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

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وتمتاز النسخة العالمية من هاتف (فيفو واي78) بأنها تأتي مع شاشة منحنية وليس مسطحة، ويبلغ مقاس الشاشة 6.78 بوصات بدلًا من 6.64 بوصات، وهي من نوع (أمولد) AMOLED وليس (إل سي دي) LCD، وهذا سمح للشركة بوضع حساس البصمة تحت الشاشة.

وتأتي الشاشة بنسبة أبعاد قدرها 20:9 مع دقة 2,400×1,080 بكسلًا. وتدعم الشاشة معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتزًا، ومعدل سطوع أقصى قدره 1,300 شمعة.

ويدعم الهاتف، الذي يزن 177 جرامًا ويأتي بسماكة 7.8 ملم، مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54 مما يعني حماية من رذاذ الماء.

وتأتي الكاميرا الأمامية في النسخة العالمية من هاتف (فيفو واي78) ضمن ثقب أعلى وسط الشاشة، وهي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45، أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فهي تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وتقنية التثبيت البصري. وهناك أيضًا كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، وكاميرا ثالثة بالدقة ذاتها لتصوير الأجسام القريبة.

ويمتاز (فيفو واي78) الجديد بأنه يحتوي على شريحة (سنابدراجون 695) Snapdragon 695 من شركة كوالكوم، وبفضلها، فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت مع 8 جيجابايت افتراضية أخرى، كما يحتوي على ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، ولكنها ليست قابلة للتوسعة.

ويعمل (فيفو واي78) بواجهة المستخدم (فنتتش أو إس 13) FuntouchOS 13 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويحتوي هاتف فيفو الجديد على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واطًا.

ومع أن فيفو أطلق الهاتف، الذي يتوفر باللونين الأسود والذهبي، عبر موقعها الرسمي الخاص بسنغافورة، فإنها لم تكشف بعد عن سعره. ولكن يُحتمل أن تفعل ذلك قريبًا.