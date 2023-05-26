عدد مستخدمي هواتف شاومي يتجاوز 600 مليون مستخدم

أعلنت شركة شاومي عن وصول عدد مستخدمي هواتفها الذكية إلى رقم جديد غير مسبوق في تاريخ الشركة، حيث تجاوز 600 مليون مستخدم نشط حول العالم.

وتعمل هواتف الشركة الصينية بواجهة MIUI المبنية على نظام أندرويد، إذ قدمتها شاومي ﻷول مرة عام 2010، أي قبل عام واحد من إطلاق أول هاتف ذكي لها Mi 1، ليزيد عدد مستخدميها تدريجيًا على مدار السنوات اللاحقة مدفوعة بتوسع شاومي وانتشار هواتفها، كما أصبحت إحدى أشهر واجهات نظام أندرويد عالميًا.

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وشهدت مبيعات الشركة من الهواتف الذكية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد مستخدمي واجهة شاومي MIUI نحو 400 مليون مستخدم مع بداية عام 2020، ثم وصل إلى 500 مليون مستخدم نهاية عام 2021، قبل أن يتجاوز حاليًا 600 مليون مستخدم.

وتواجه شاومي انتقادات أحيانًا بسبب واجهة MIUI المستخدمة في هواتفها الذكية، ﻷنها تستلهم العديد من جوانب التصميم من نظام آبل iOS، كما تضيف لها شاومي أحيانًا الإعلانات على بعض الإصدارات الرخيصة، الأمر الذي يؤثر على تجربة الاستخدام.

وفي سياق متصل، أعلنت شاومي عن نتائج الربع المالي الأول لها في عام 2023، حيث قالت إن إجمالي عائداتها بلغ حوالي 8.43 مليار دولار أمريكي، (منها 4.95 مليار دولار أمريكي من قطاع الهواتف الذكية وحده)، كما تمكنت من بيع 30.4 مليون هاتف ذكي.

وبلغت الحصة السوقية للشركة الصينية خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 11.3%، لتحتل المركز الثالث عالميًا خلف كلٍ من سامسونج وآبل.

وتمتلك الشركة أيضًا قطاعًا لإنتاج الأجهزة المنزلية الكبيرة، كأجهزة التلفاز والثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء وغيرها، حيث كشفت عن زيادة في عائدات هذا القطاع بلغت 60% على أساس سنوي.

وقالت شاومي إنها شحنت 2.8 مليون تلفاز ذكي خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يجعلها كذلك واحدة من الشركات الخمسة الكبرى المصنعة ﻷجهزة التلفاز الذكية.

وتسعى الشركة الصينية إلى التركيز على قطاعات أخرى للتوسع فيها مستقبلًا، وفي مقدمتها قطاعي الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، كما تفعل شركات أخرى مثل آبل.

وتتبنى شاومي خططًا طموحة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2030، وترتفع إلى 98% بحلول عام 2040، كما أعلنت الشركة.