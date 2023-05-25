عاجل ... ChatGPT يعاني من انقطاع في الخدمة

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يعاني روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT الذائع الصيت من انقطاع في الخدمة على مستوى العالم وذلك بالتزامن مع إتاحة تطبيق (آي أو إس) iOS الرسمي الخاص به في مزيد من الدول.

وأكدت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI الانقطاع في الخدمة، وقالت إنها تعمل على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

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وقالت (أوبن أي آي) التي تدعمها بقوة عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت إنه سيعود إلى العمل فور حل المشكلة، وسيكون بإمكان المستخدمين معاودة محادثاتهم التفاعلية مرة أخرى.

وأظهر موقع Downdetector، المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن الانقطاع بدأ بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو مستمر حتى الآن لدى العديد من المستخدمين.