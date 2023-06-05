عاجل .. آبل تكشف عن نظام iPadOS 17 الجديد

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023 عن نظام iPadOS 17 الجديد لحواسيب آيباد اللوحية، الذي يضم عددًا من الميزات الجديدة القوية، منها: شاشة القفل المعاد تصميمها وأدوات تفاعلية، وميزات ذكية جديدة في ملفات PDF وتطبيق الملاحظات، وتحديثات في تطبيق الرسائل وفيس تايم وسفاري، بالإضافة إلى تطبيق (Health) الجديد كليًا.

يقدم نظام iPadOS 17 الجديد طرقًا جديدة تمامًا للمستخدمين لتخصيص شاشة القفل والتفاعل مع الأدوات، كما تجعل ميزة التعبئة التلقائية العمل على ملفات PDF أسهل، إذ تتعرّف بذكاء على الحقول في النماذج وتملؤها، ويأتي تطبيق الملاحظات بتجربة جديدة عند إضافة التعليقات في ملفات PDF والتعاون فيها مع الآخرين.

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وهناك تحديثات مهمة في تطبيق الرسائل، تشمل: تجربة ملصقات جديدة، كما يستطيع المستخدمون الآن ترك رسائل صوتية ورسائل فيديو في فيس تايم. ويأتي تطبيق (Health) بمخططات تفاعلية، ويمكّن HealthKit المطورين من إنشاء تجارب إبداعية مصممة لشاشة iPad.

تخصيص شاشة القفل:

يستطيع المستخدمون الآن الاستفادة بالكامل من شاشة آيباد الكبيرة بتخصيص شاشة القفل لجعلها أكثر خصوصية وإفادة. وتُمكّن ميزات الصور الجديدة المستخدمين من تعيين صورهم المفضلة في شاشة القفل وتنسيقها بطرق جديدة، حيث يستطيع المستخدمون تحديد صورة من مكتبتهم الشخصية أو مجموعة ديناميكية من الصور التي تتبادل الظهور طوال اليوم.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنهم الاختيار من بين مجموعة معبرة من أنماط الخط والألوان لتخصيص مظهر التاريخ والوقت، أو إبداع تصميمات ابتكارية باستخدام رموز الإيموجي وتوليفات الألوان.

علاوةً على ذلك، تأتي ميزة (الأنشطة الحالية) Live Activities إلى نظام 17 iPadOS لتتيح للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم على الأحداث مباشرة من شاشة القفل، سواء فيما يخص لعبة رياضية أو خطط السفر أو طلب توصيل الطعام.

الويدجت أكثر قوة:

في نظام iPadOS 17، أصبحت ميزة الويدجت (widget) تفاعلية، مما يمكّن المستخدمين من إنجاز المهام بمجرد نقرة. فعلى سبيل المثال، يستطيع المستخدمون إشعال الإنارة أو تشغيل أغنية أو وضع علامة على التذكير بأنه مكتمل لحظيًا باستخدام الويدجت المناسب. ومع WidgetKit، يستطيع المطورون إدماج إمكانية التفاعل في الويدجت الخاصة بهم.

التعامل مع ملفات PDF أصبح أسهل:

أصبح إدخال المعلومات في ملفات PDF أسهل من أي وقت مضى، حيث يستخدم iPadOS 17 التعلم الآلي لتعرّف الحقول في ملفات PDF ليتمكن المستخدمون من إضافة التفاصيل مثل: الأسماء والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني من تطبيق جهات الاتصال بسهولة.

تطبيق الملاحظات يقدم تجربة جديدة لاستخدام ملفات PDF:

حصل تطبيق الملاحظات نظام iPadOS 17 على تحديث جديد، يتيح للمستخدمين طرقًا جديدة لتنظيم ملفات PDF وقراءتها والتعليق عليها والتعاون فيها.

وتظهر ملفات PDF بكامل عرض الشاشة في نظام iPadOS 17، مما يسهّل التنقل بين الصفحات، وكتابة التعليقات السريعة أو الرسم مباشرة في المستند باستخدام قلم آبل الذكي. كما يستطيع المستخدمون الآن مراجعة ملفات PDF والمستندات الممسوحة ضوئيًا وإضافة التعليقات عليها مباشرة في ملاحظاتهم، ومن خلال التعاون المباشر، تظهر التحديثات لحظيًا عندما يشارك المستخدمون إحدى الملاحظات مع الآخرين.

تطبيق الرسائل أصبح أكثر تفاعلًا:

يقدم تطبيق الرسائل طرقًا جديدة للاتصال، تشمل تجربة ملصقات تتضمن ملصقات الإيموجي، وتوفير القدرة للمستخدمين على إنشاء ملصقات Live Stickers من صورهم الخاصة عن طريق فصل عنصر من الخلفية.

كما يستطيع المستخدمون إضافة تأثيرات على Live Stickers تساعد على جعل المحادثات تنبض بالحياة. ويتوفر درج جديد من لوحة المفاتيح، يجمع كل ملصقات المستخدم في مكان واحد لتسهيل الوصول إليها عبر iPadOS.

فضلاً عن ذلك، تشمل الميزات الجديدة في تطبيق الرسائل قائمة قابلة للتوسعة تظهر بنقرة بسيطة لتسهيل الوصول إلى تطبيقات iMessage الأكثر استخدامًا.

كما أصبح الرد على رسالة مضمنة أبسط وأسرع عن طريق التمرير على الفقاعة التي يظهر فيها نص الرسالة، وبالإضافة إلى ذلك، يُكتب نص الرسالة الصوتية تلقائياً ليتمكن المستخدمون من قراءتها في الحال أو الاستماع إليها في وقت لاحق. وعندما يشارك مستخدم موقعه في تطبيق الرسائل، فإنه يظهر مباشرة في المحادثة حتى تنتهي جلسة المشاركة.

تطبيق صحتي أصبح متاحًا لمستخدمي آيباد:

يجلب نظام iPadOS 17 الجديد تطبيق (Health) لمستخدمي أجهزة آيباد، مما يمنحهم طرقًا جديدة لرؤية بياناتهم الصحية بتفاصيل غنية. وبفضل التصميم المُحسَّن لشاشة iPad، تتمتع المفضلات بمظهر جديد، ويمكن للمستخدمين تلقي معلومات دقيقة حول بياناتهم الصحية باستخدام مستويات الأداء والإنجازات والمخططات التفاعلية التفصيلية.

كما يمكن الآن لمستخدمي آيباد متابعة تناول أدويتهم وتنظيمها، واستخدام تطبيق تتبع الدورة، وتسجيل مشاعرهم اللحظية وحالاتهم المزاجية اليومية، وعرض سجلاتهم الصحية المتاحة من مؤسسات متعددة، والمزيد، وكل ذلك في مكان واحد آمن وخاص.

وأصبح بوسع مطوري تطبيقات الصحة واللياقة الآن استخدام HealthKit في آيباد لفتح فرص جديدة وإنشاء تجارب مبتكرة في تطبيقاتهم تتضمن البيانات التي يختار المستخدمون مشاركتها، مع بروتوكولات صارمة للخصوصية وأمان البيانات من تطبيق Health.

ميزات أخرى في نظام iPadOS 17:

منظم الواجهة: يضيف مزيدًا من المرونة إلى موضع النوافذ وحجمها، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في مساحة عملهم.

تطبيق Freeform: يوفر أدوات رسم جديدة، ودعمًا للإمالة، والتقاط الشكل، والقدرة على إضافة خطوط اتصال وأشكال جديدة إلى أي عنصر، وميزة Follow Along لإرشاد المتعاونين في اللوحة.

ميزة Spotlight: تساعد المستخدمين في العثور على المعلومات واتخاذ الإجراءات بشكل أسرع من خلال تقديم اختصارات للإجراء التالي ونتائج مرئية محسّنة والبحث في الفيديو.

ميزة Visual Look Up: توسّع قدراتها على التعرف لتشمل الطعام وواجهات المحلات واللافتات والرموز وأشياء مثل إرشادات الغسيل على الملابس.

لوحة المفاتيح: تقدم تحسينات في التصحيح التلقائي، مما يسمح للمستخدمين بإدخال النص بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى. ويساعد النص الاستباقي المضمن المستخدمين على إنهاء الجمل بسرعة، ويعمل نموذج تعرّف الكلام الجديد في ميزة الإملاء على تحسين الدقة.

يمكن الآن تفعيل Siri بمجرد قول “Siri”: وبمجرد التفعيل، يمكن للمستخدمين إصدار أوامر متعددة متتالية دون الحاجة إلى إعادة التفعيل.

تطبيق التذكيرات: يقدم تجربة قائمة التسوق الذكية الجديدة، التي تجعل التسوق أسهل عن طريق تجميع الأصناف ذات الصلة تلقائيًا في أقسام، ويوفر طريقة عرض الأعمدة الجديدة لاستعراض الأقسام أفقيًا عبر الشاشة.

تطبيق الخرائط: يتيح للمستخدمين الآن تنزيل الخرائط واستخدامها دون اتصال بالإنترنت. حيث يمكن للمستخدمين الآن اختيار منطقة والبحث عن معلومات مفيدة واستكشافها، والحصول على مسارات لجميع طرق التنقل، وكل ذلك دون اتصال بالإنترنت.

أدوات تسهيلات الاستخدام الجديدة: تجعل جهازك أكثر سهولة في الاستخدام، فميزة Assistive Access هي عبارة عن واجهة قابلة للتخصيص تساعد المستخدمين ذوي الإعاقات الإدراكية على استخدام آيباد بسهولة واستقلالية أكبر. وتساعد ميزة Live Speech الأشخاص غير القادرين على النطق على كتابة ما يريدون قوله ليُسمع بصوت عالٍ أثناء مكالمات الهاتف ومكالمات فيس تايم وكذلك المحادثات الشخصية. وتسمح ميزة Personal Voice للمستخدمين المعرّضين لخطر فقدان القدرة على النطق بإنشاء صوت يشبه صوتهم، وتتكامل بسلاسة مع Live Speech. وتساعد ميزة Point and Speak في المكبر الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر على التفاعل مع أشياء مثل الأجهزة الكهربائية والعناصر المادية الأخرى التي تحتوي على ملصقات نصية صغيرة.

موعد توفر نظام iPadOS 17:

وقد أشارت آبل إلى أن الإصدار التجريبي من نظام iPadOS 17 سيتوفر للمطورين ابتداءً من اليوم، وسيتوفر الإصدار التجريبي العام (Public Beta) للمستخدمين خلال الشهر القادم عبر موقع (beta.apple.com‏‏). في حين سيصل الإصدار النهائي من النظام لعموم المستخدمين خلال هذا الخريف.