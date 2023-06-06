عاجل .. آبل تكشف عن نظارتها الذكية الأولى Vision Pro بقدرات خيالية

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر (WWDC 2023) عن نظارتها الذكية الأولى التي تحمل اسم (Vision Pro)، والتي تمزج بسلاسة المحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي، مع السماح للمستخدمين بالبقاء حاضرين ومتصلين بالآخرين.

وتتيح نظارة (Vision Pro) للمستخدم التحكم في درجة انغماسه في العالم الافتراضي،من خلال المدخلات الأكثر طبيعية وبديهية، وهي عيون المستخدم ويديه وصوته، دون الحاجة إلى ذراع تحكم خارجي.

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وبفضل نظام (VisionOS) أول نظام تشغيل مكاني في العالم، تتيح نظارة (Vision Pro) للمستخدمين التفاعل مع المحتوى الرقمي بطريقة تبدو وكأنه موجود فعليًا في مساحتهم.

وتأتي نظارة آبل الجديدة بتصميم أنيق يشبه نظارات التزلج، إذ تحتل واجهة النظارة طبقة زجاجية كاملة شفافة، بحيث يمكن للمستخدم من خلالها رؤية العالم الحقيقي بوضوح أثناء ارتدائها، ويتيح ذلك للكاميرات والمستشعرات التقاط صورة دقيقة للبيئة المحيطة به، كي تتمكن النظارة من دمج العناصر الرقمية بطبيعية فائقة تجعلها جزء من العالم الحقيقي.

تقع الواجهة الزجاجية داخل إطار قوي من الألمنيوم يحتوي على 5 أجهزة استشعار، وشاشة العرض، و12 كاميرا تقوم بالتقاط ملايين البكسل في الثانية الواحدة للعالم الحقيقي أمام المستخدم، كي يتمكن من الرؤية بوضوح أثناء ارتدائه للنظارة.

وتعمل النظارة بمعالجين وهما؛ الأول: معالج M2 المخصص لحواسيب ماك، الذي يقوم يقوم بمعالجة الرسوميات والبيانات، والثاني: معالج R1 الجديد كليًا الذي يقوم بمعالجة البيانات التي جمعتها المدخلات الموجودة في النظارة، وهي عبارة عن 12 كاميرا، و 5 أجهزة استشعار، و6 ميكروفونات لضمان الشعور بالمحتوى وكأنه يظهر مباشرة أمام أعين المستخدم لحظيًا.

يبث معالج (R1) صورًا جديدة إلى الشاشات في غضون 12 مللي ثانية – أسرع 8 مرات من غمضة عين – وقد صُممت نظارة (Vision Pro) للاستخدام طوال اليوم عند توصيلها بالكهرباء، ولما يصل إلى ساعتين من الاستخدام مع بطاريتها الخارجية العالية الأداء.

ستتيح نظارة Vision Pro للمستخدمين أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال مساحة الشاشة اللانهائية، والوصول إلى تطبيقاتهم المفضلة، وستوفر طرق جديدة تمامًا للقيام بمهام متعددة. ومع دعم Magic Keyboard و Magic Trackpad يمكن للمستخدمين إعداد مساحة عمل مثالية أو جلب الإمكانات القوية لأجهزة ماك الخاصة بهم إلى Vision Pro لاسلكيًا، مما يؤدي إلى إنشاء شاشة 4K هائلة ومحمولة بنصوص واضحة بشكل لا يصدق.

ومع نظام VisionOS يمكن للتطبيقات ملء الفراغ حول المستخدمين، ونقلها إلى أي مكان، وتوسيع نطاقها إلى الحجم المثالي. حتى أنهم يتفاعلون مع الإضاءة ويلقون الظلال.

ميزات الخصوصية:

تركز آبل عادةً في ميزات حماية الخصوصية، وهذا ما فعلته مع نظارتها الذكية (Vision Pro)، إذ تقدم ميزة تأمين جديدة عبر بصمة العين تُسمى (OpticID) للتأكد من هوية المستخدم عند إجراء عمليات الدفع داخل التطبيقات، وكذلك تسجيل الدخول إلى حساباته الإلكترونية عبر التطبيقات والخدمات المختلفة أثناء استخدام النظارة.

وأكدت أبل أن بيانات بصمة عين المستخدم ستُحفظ وتُشفر في النظارة، ولن تغادرها أبدًا، وأشارت إلى أنها لا تقوم بمشاركة أي بيانات تتعلق باستخدام الخدمات والتطبيقات داخل النظارة في ما يتعلق بحركة عين المستخدم مع خدمات وتطبيقات الطرف الثالث، ولكنها تقوم فقط بمشاركة بيانات الضغطات التي يقوم بها المستخدم عبر أصابعه.

موعد التوفر والسعر:

أعلنت آبل أن النظارة الجديدة ستتوفر بسعر 3499 دولارًا مطلع العام المقبل في الولايات المتحدة، وقد أشارت آبل عبر موقعها الرسمي أنها ستطلقها في المزيد من البلدان في وقت لاحق من العام المقبل.