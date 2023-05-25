شاومي تكشف عن هاتف Civi 3 الجديد بكاميرا سيلفي ثنائية

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Civi 3 بمواصفات راقية، وتصميم خارجي مميز، بالإضافة إلى تجربة تصوير واعدة مع نظام الكاميرات الجديد في الهاتف.

ومثل باقي الإصدارات السابقة من سلسلة Civi، تقدم شاومي للجمهور هاتف Xiaomi Civi 3 بتصميم أنيق وعصري، ولون ثنائي الدرجة في الجهة الخلفية للجهاز، وسمك نحيف يبلغ 7.56 مليمتر فقط، ووزن خفيف يبلغ 173 جرامًا. وقد أعلنت شاومي أنها عقدت شراكة مع شركة الموضة العالمية WGSN، للعمل على التصميم ثنائي اللون للهاتف.

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ومن أجل جعل الهاتف مريحًا عند الإمساك به، قدمت شاومي تصميمًا ذا حواف منحنية. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي الرمادي، والذهبي، والأخضر، والأرجواني. وتحتوي الجهة الخلفية على 3 كاميرات خلفية، محاطة بحلقة معدنية.

وفي الجهة الأمامية، يحمل هاتف شاومي Xiaomi Civi 3 شاشة من نوع OLED بدقة Full HD، بمعدل تحديث 120 هرتز، وحساسية لمس تبلغ 240 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1500 نتس لجعل محتوى الشاشة واضحًا، حتى تحت أشعة الشمس، كما تدعم التدرج اللوني DCI-P3 بالإضافة إلى دعم عرض المحتوى بتقنية HDR10+، علمًا بأن الشاشة محمية بطبقة من زجاج غوريلا غلاس 5.

ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8200 Ultra من ميدياتك، وهو نسخة محسنة من معالج Dimensity 8200 على مستوى سرعة المعالج الرئيسي، ومعالج الرسوميات، ودعم ترددات الجيل الخامس 5G من نوع sub-6GHz و mmWave.

يذكر أن معالج Dimensity 8200 Ultra في هاتف شاومي Xiaomi Civi 3 مصنوع بتقنية معالجة 4 نانومتر، ويضم معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 3.2 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، وقد أضافت شاومي نظام تبريد سائل في الهاتف للمحافظة على أداء عالٍ للمعالج، حتى مع الاستخدام الشديد.

وتتيح شاومي هاتف Xiaomi Civi 3 بذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 جيجابايت، وسعات تخزين 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت، ويعمل الهاتف بواجهة شاومي MIUI 14 المبنية على نظام Android 13.

وعلى مستوى نظام التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية؛ فالكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس IMX800 من سوني، وفتحة عدسة تبلغ f/1.77، وتقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا ثانية واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى ثالثة – أقل جدوى – بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب.

وأولت شاومي اهتمامًا خاصًا بالكاميرا الأمامية، فأضافت كاميرا سيلفي ثنائية؛ الأساسية بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 وتقنية التثبيت التلقائي، والكاميرا الثانية بالدقة نفسها وبفتحة عدسة f/2.4، لكن مع زاوية واسعة المجال لإضافة أشخاص أكثر داخل الصورة، كما تدعم خاصية التثبيت الإلكتروني EIS، ويوجد فلاش LED في الجهة الأمامية يعتمد على الذكاء الاصطناعي – كما تزعم شاومي – لمحاكاة تأثيرات الإضاءة التي تتراوح بين البارد والدافئ، لإنتاج ألوان أكثر واقعية على صور السيلفي.

ويمكن تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بسرعة 30 إطار في الثانية، سواءً عبر الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

وسوف تطرح شاومي هاتف Xiaomi Civi 3 بسعر مميز يتراوح بين ما يعادل 350 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12/256 جيجابايت الأساسية، و 425 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأعلى بذاكرة عشوائية 16 جيجابايت وسعة تخزين تيرابايت. وستبدأ شاومي طرح الهاتف في الأسواق الصينية أولًا نهاية شهر مايو/أيار الجاري، ولا معلومات حالية حول توفر الهاتف في الأسواق العالمية.