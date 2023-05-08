شاومي تعلن عن هواتف Poco F5 في الإمارات

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أعلن موقع شركة شاومي الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة عن هاتفي سلسلة (بوكو إف5) Poco F5، وذلك تمهيدًا للإطلاق العالمي لهما يوم غدٍ الثلاثاء.

وفي الموقع، نشرت الشركة الصينية مواصفات هاتفي (بوكو إف5) Poco F5 و(بوكو إف5 برو) Poco F5 Pro كافةً، بالإضافة إلى الصور، ولكنها لم تكشف عن الأسعار التي يُتوقع الإعلان عنها غدًا.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

Poco F5 Pro

يأتي هاتف (بوكو إف5 برو) مع شريحة (سنابدراجون 8بلس الجيل 1) Snapdragon 8+ Gen 1 من كوالكوم، بالإضافة إلى ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويقدم الهاتف الجديد من شاومي شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بمقاس 6.67 بوصات وبدقة 3,200×1,440 بكسل مع كثافة قدرها 526 بكسل في البوصة، وهو أعلى كثافة مقارنةً بهواتف (بوكو) الأخرى. وتدعم الشاشة معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، ولأنه من نوع (أمولد) فإنها تحتوي تحتها على حساس لبصمات الأصابع، وهي محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5 من شركة (كورنينج) Corning.

ويأتي على ظهر (بوكو إف5 برو) كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع حساس (أومني فيجين أو في 64 بي) Omnivision OV64B ومع فتحة عدسة f/1.8، وعدسات (6بي) 6P، كما يأتي مع كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة وبدقة 8 ميجابكسل، وهناك كاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.

وتدعم الكاميرات الخلفية تقنيتي التثبيت البصري والتثبيت الإلكتروني، وهي ميزة ليست متاحةً على نطاق واسع في هواتف (بوكو). أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 1080p.

ويمتاز (بوكو إف5 برو) من شاومي بتقنية التبريد 5000 sq.mm. LiquidCool VC التي تجمع بين غرف البخار المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وطبقات الجرافيت لتحسين التوصيل الحراري بنسبة تصل إلى 15 في المئة مقارنةً بهواتف (بوكو إف) الأخرى.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,160 ميلي أمبير في الساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 67 واط، واللاسلكي باستطاعة 30 واط. وبرمجيًا يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (مي يو آي 14) MIUI 14.

وسيتوفر هاتف (بوكو إف5 برو) في الإمارات باللونين الأبيض والأسود، وذلك في ثلاثة خيارات: 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، أو 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

Poco F5

يحتوي هذا الهاتف إصدارًا آخر من شرائح شركة كوالكوم، وهي: (سنابدراجون 7 بلس الجيل 2) Snapdragon 7+ Gen 2 التي تعمل بتردد 2.9 جيجاهرتز. كما يحتوي على ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت فقط، وذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

ويقدم (بوكو إف5) من شاومي المواصفات ذاتها للشاشة غير أنها تأتي بدقة 2,400×1,080 بكسل، كما يشترك في مواصفات الكاميرات الخلفية، والكاميرا الأمامية.

ويحتوي الهاتف، الذي يزن 181 جرامًا ويأتي بسماكة 7.9 ملم، على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة وهي أيضًا تدعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 67 واط.

ويتوفر هاتف (بوكو إف5) على موقع شاومي الإماراتي باللون الأسود، والأزرق، والأبيض.