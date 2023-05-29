شاومي تعلن رسميًا عن هاتف Redmi Note 12T Pro

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أعلنت شركة شاومي اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي في سلسلة (ردمي نوت) Redmi Note، وهو (ردمي نوت 12تي برو) Redmi Note 12T Pro.

ويأتي هاتف (ردمي نوت 12تي برو) خلفًا لهاتف (ردمي نوت 11تي برو) الذي أُعلن عنه العام الماضي، وهو يأتي مع شريحة متطورة من نوع (دايمنسيتي 8200 ألترا) Dimensity 8200 Ultra من شركة (ميدياتك) MediaTek.

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ويقدم الهاتف، الذي يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP53، شاشة من نوع (آي بي إل إل سي دي) IPS LCD بمقاس 6.51 بوصات وبدقة 2,460×1,080 بكسلًا مع كثافة قدرها 413 بكسلًا في البوصة.

وتمتاز شاشة (ردمي نوت 12تي برو) بأنها تدعم معدل ترددٍ عالٍ قدره 144 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية (المجال الديناميكي العالي 10) HDR10، وتقنية الصورة (دولبي فيجين) Dolby Vision.

ويعمل الهاتف الجديد من شركة شاومي الصينية بواجهة المستخدم (مي يو آي 14) MIUI 14 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

وتعمل شريحة الهاتف (دايمنسيتي 8200)، المصنوع بتقنية 4 نانومتر، بتردد 3.1 جيجاهرتز، وهي تأتي مع وحدة معالجة الرسومات (مالي-جي610 إم سي 6) Mali-G610 MC6.

ويقدم (ردمي نوت 12تي برو) من شاومي ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر5) LPDDR5 بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 3.1) UFS 3.1 بسعة 512 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وتأتي الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 129 درجة، بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف تقنية شبكات (واي فاي 6)، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

ويحتوي (ردمي نوت 12تي برو) على بطارية بسعة 5,080 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط.

وتعتزم شاومي طرح هاتفها الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والفضي، والأسود. وستُعلن عن سعر الهاتف، الذي سيُباع مبدئيًا في الصين خلال الأيام المقبلة.