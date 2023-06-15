شاومي تطلق رسميًا هاتف Redmi 12 بسعر اقتصادي

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي الأحدث (ردمي 12) Redmi 12 الذي يتوفر بسعر اقتصادي مناسب لذوي الدخل المحدود.

ويقدم (ردمي 12)، الذي يأتي بسماكة 8.2 ملم ويزن 198.5 جرامًا، شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمقاس 6.79 بوصات وبدقة 2,460×1,080 بكسل مع كثافة قدرها 396 بكسل في البوصة.

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ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPS53، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (مي يو آي 14) MIUI 14.

ويحتوي (ردمي 12) Redmi 12 على شريحة (ميدياتك هيلو جي88) MediaTek Helio G88 الثمانية النوى والمصنوعة بتقنية 12 نانومتر، والتي تعمل بتردد 2.0 جيجاهرتز، وهي تأتي مع وحدة معالجة الرسومات (مالي-جي52 إم سي 2) Mali-G52 MC2.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، كما يقدم ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

ويأتي (ردمي 12) Redmi 12 مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.1.

ويدعم الهاتف، الذي يأتي مع منفذ لسماعات الأذن، تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب NFC. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع ضمن زر جانبي.

ويحتوي (ردمي 12) Redmi 12 على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن باستطاعة 18 واط.

ويتوفر الهاتف الآن في تايلند بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي، وذلك بسعر يعادل 153 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت. ويُعتقد أن شاومي تعتزم إطلاق الهاتف أوروبا بسعر 199 يورو.