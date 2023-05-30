شاومي تخطط للتوسع في تصنيع منتجاتها داخل الهند

أعلنت شركة شاومي الصينية أنها بصدد التوسع في تصنيع منتجاتها داخل الهند، ليشمل الأجهزة الصوتية اللاسلكية بالتعاون مع شركة التصنيع المحلية Optiemus Electronics، بحسب بيان صحفي من الشركة لوكالة رويترز الإخبارية.

وتسعى شاومي إلى زيادة الاعتماد على سلاسل الإمداد والتوريد داخل الهند، حيث كشفت عن التزامها بزيادة الإنتاج من مكونات محلية الصنع في الهند إلى 50% بحلول عام 2025.

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وكانت شاومي قد بدأت بتصنيع الهواتف الذكية في الهند منذ عام 2014 عبر عدة مصانع منتشرة في 6 مواقع مختلفة داخل الهند، يعمل بها أكثر من 60 ألف عامل. وتتعاون شاومي مع العديد من شركات التصنيع، وفي مقدمتهم شركة فوكسكون الشهيرة، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل Flex و BYD.

وسوف تصنع شاومي أجهزة الصوت اللاسلكية في مصنع شركة Optiemus Electronics في ولاية أوتار براديش، الواقعة في شمال الهند. ولم تكشف شاومي عن الأجهزة الصوتية التي تنوي تصنيعها في الهند على وجه الخصوص.

جدير بالذكر أن شاومي لديها أنواع مختلفة من المنتجات الصوتية التي تبيعها للجمهور، حيث تشمل سماعات الأذن والرأس، بالإضافة إلى مكبرات الصوت، وغيرها.

وكانت تقارير صحفية أخرى سابقة قد أشارت إلى أن آبل نفسها تنوي بدء تصنيع سماعة AirPods اللاسلكية في الهند بتعاون مع شركات تصنيع محلية أيضًا، رغبةً منها في تقليل الاعتماد على الصين.

ويأتي التوسع الأخير لشاومي ضمن خطة تتبناها الحكومة المحلية من أجل استقطاب كبرى الشركات لتصنيع منتجاتها في الهند مع تقديم تسهيلات وامتيازات لها، وقد نجحت الخطة في اجتذاب العديد من الشركات خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن معظم الشركات التقنية لازالت تعتمد في التصنيع على الصين، ﻷسباب تتعلق بخبرات التصنيع، وتوفر سلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والأيدي العاملة. ومع ذلك، فقد برزت الهند كخيار بديل أمام الكثير من الشركات.