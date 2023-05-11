سوني تعلن عن هاتفها الرائد الأحدث Xperia 1 V

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أعلنت شركة سوني يوم الخميس عن هاتفها الذكي الرائد الجديد (إكسبريا 1 مارك 5) Xperia 1 V، الذي يمتاز بأنه الأول في جلب مستشعر (إكسمور تي) Exmor T إلى الهواتف المحمولة، والذي يَعِد برفع مستوى التصوير الفوتوغرافي للهاتف الذكي في الإضاءة المنخفضة إلى مستوى جديد.

وعلى غرار هواتف السلسلة الأخرى، يمتاز Xperia 1 V أيضًا بشاشته التي تأتي من نوع (أولد) OLED وبدقة 4K أو 3,840×2,160 بكسل، بالإضافة إلى أحدث إصدار من شرائح سنابدراجون.

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ويقدم هاتف سوني الجديد شاشة بمقاس 6.5 بوصات وبمعدل تردد قدره 120 هرتز، وهي تحتفظ بمحرك (إكس1) X1 من سلفه Xperia 1 IV، الذي يهدف إلى تحسين جودة مقاطع الفيديو مع بعض التحسينات البرمجية الذكية.

وتأتي الشاشة محميةً بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس 2) Gorilla Glass Victus 2، وتتميز بإطار كلاسيكي كامل، وتحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 12 ميجابكسل.

وعلى غرار الواجهة، يغطي زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس 2) ظهر الهاتف الذي يمتاز عن الهواتف الذكية الأخرى في السوق بتصميم يجعله سهل الحمل في اليد. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معياري IP65 و IP68.

ويحتوي Xperia 1 V على شريحة (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2، بالإضافة إلى ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت.

وعلى عكس الهواتف الرائدة الأخرى من سوني، يأتي الهاتف الجديد مع دعم توسعة ذاكرة التخزين الداخلي عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وحرصت سوني في الهاتف الجديد على عدم تكرار مشكلة ارتفاع الحرارة التي عانى منها سلفه Xperia 1 IV، وذلك من خلال زيادة حجم صفيحة انتشار الحرارة بنسبة 60 في المئة.

وعملت الشركة جاهدة أيضًا على تقليل استهلاك الكاميرا للطاقة، الأمر الذي يُعدّ واحدًا من أكثر أسباب ارتفاع الحرارة في الهواتف الذكية الحديثة.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 52 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 ومستشعر بمقاس 1/1.35” الذي يمتاز ببنية البكسل التي ترى الثنائي الضوئي والترانزستور مقسمين إلى طبقتين منفصلتين، مما يساعد على زيادة كمية الضوء الملتقطة وتقليل الضوضاء.

وتدّعي شركة سوني أن المستشعر الجديد سيُمكّن Xperia 1 V من تقديم أداء يساوي ضعف أداء سلفه، وذلك في بيئة الإضاءة المنخفضة. كما فعّلت الشركة أخيرًا الوضع الليلي للمساعدة في التصوير في البيئات المظلمة للغاية.

ويقدم Xperia 1 V كاميرا خلفية ثانية بدقة 12 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة بالدقة ذاتها وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 30 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. وتَعِد سوني بأن البطارية سوف تحتفظ بما لا يقل عن 80 في المئة من سعتها بعد ثلاث سنوات من الاستخدام.

وسيتوفر هاتف Xperia 1 V الجديد بثلاثة ألوان: الأسود، والفضي، والأخضر وذلك في أسواق مختارة اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو المقبل وذلك بسعر 1,399 يورو في أوروبا.