سوني تؤكد رسميًا العمل على منصة اللعب المحمولة باليد Project Q

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أكدت شركة سوني يوم الأربعاء خلال حدثها الخاص بالإعلان عن تشكيلتها الجديدة من ألعاب الفيديو، عملها على منصة للعب محمولة باليد، كما أعلنت عن سماعات أذن لاسلكية موجهة للاعبين.

وقال رئيس (بلاي ستيشن)، (جيم ريان)، خلال حدث الأربعاء: «سنطلق جهازًا مخصصًا يُمكِّنك من بث أي لعبة من منصة (بلاي ستيشن 5) الخاصة بك باستخدام خاصية (اللعب من بعد عبر واي فاي) Remote Play over Wi-Fi».

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وأضاف ريان أن منصة اللعب المحمولة باليد، التي تُطوَّر داخليًا تحت الاسم (بروجكت كيو) Project Q، تمتلك شاشة بمقاس 8 بوصات وبدقة (إتش دي) HD، بالإضافة إلى جميع الأزرار والميزات الموجودة في ذراع التحكم (دوول سنس) DualSense اللاسلكية.

ووفقًا للبيان الصحفي الذي نشرته شركة سوني، فإنه يمكن لشاشة المنصة، التي تأتي من نوع (إل سي دي) LCD، تشغيل الألعاب بدقة تصل إلى 1080 بكسل وبمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية عبر (واي فاي).

وقالت سوني إنها تعتزم إطلاق منصة اللعب المحمولة باليد (بروجكت كيو) في وقت لاحق من العام الحالي، غير أنها لم تحدد سعرًا للمنصة، ولا تاريخًا للإطلاق.

ونبّهت سوني في مقطع فيديو نُشر في قناة (بلاي ستيشن) في يوتيوب إلى أنه يجب أن تكون الألعاب مُثبَّتةً في منصة (بلاي ستيشن 5)، وهذا يعني أنها لن تكون منصة مستقلة بذاتها، وستفرض على المستخدم امتلاك منصة (بلاي ستيشن 5)، وذلك بخلاف منصة (ستيم دك) Steam Deck أو الهواتف الذكية.

ويُعتقد أن إطلاق (بروجكت كيو) يأتي كرد من سوني على الشعبية المتزايدة لمنصات اللعب المحمولة باليد، خاصةً بعد النجاح الهائل الذي حققته منصة (سويتش) Switch من شركة نينتندو، والمنصة الأحدث (ستيم دك) من (فالف) Valve، و(آر أو جي آلي) ROG Ally من (أسوس).

وخلال الحدث أيضًا، أعلنت سوني عن سماعات الأذن اللاسلكية التي تتصل بمنصة (بلاي ستيشن 5) والحواسيب الشخصية عبر تقنية البلوتوث.

وتقول الشركة إن سماعات الأذن ستتميز «بتقنية لاسلكية جديدة من تطويرها» لجعلها قادرة على تقديم صوت بلا ضياع مع زمن انتقال منخفض. وستُطلق في وقت لاحق من هذا العام.

ولم تكشف الشركة الكثير عن سماعات الأذن اللاسلكية لكنها تقول إن ستعلن عن مزيد من التفاصيل «خلال الأشهر المقبلة».