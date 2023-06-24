سوني تؤكد استمرارها في سوق الهواتف الذكية بتعاون مع كوالكوم

أعلنت شركة كوالكم رسميًا عن صفقة مع شركة سوني من أجل مدها بمعالجات سناب دراغون في هواتفها الذكية خلال الأعوام المقبلة.

وقالت شركة كوالكوم في بيان رسمي إنها مدت التعاون مع سوني، لإضافة معالجات وشرائح سناب دراغون في هواتف سوني من الفئة المتوسطة والعليا.

وتتعاون الشركتان منذ سنوات عديدة بالفعل، إلا أن هذا الإعلان عن مد الاتفاق بينهما في الوقت الحالي يعني أن سوني سوف تطلق المزيد من هواتف “إكسبريا” التابعة لها خلال السنوات القادمة.

وقال تسوتومو هاماجوتشي، رئيس قطاع الهواتف في سوني، تعليقًا على الصفقة: “إن هاتف إكسبيريا 1 V، وهو أحدث هاتف ذكي رائد من سوني يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، لاقى استقبالًا جيدًا من العملاء، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع كوالكوم لتقديم تجارب متميزة ومقنعة على الهواتف الذكية المستقبلية، ونحن على ثقة أن كوالكوم ستساعدنا على الاستمرار في دفع الصناعة إلى الأمام”.

وشهدت مبيعات سوني من الهواتف الذكية تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في جميع دول العالم، ولم تعد تستحوذ إلا على حصة سوقية قليلة للغاية، لا تتناسب مع اسم ومكانة الشركة.

وسجلت سوني تراجعًا أيضًا في المبيعات حتى في بلدها الأم اليابان، إذ انخفضت الحصة السوقية الإجمالية لها إلى 6.5%، مع وجود كاسح لشركة آبل بهواتف آيفون التي تستحوذ وحدها على أكثر من ثلثي الحصة السوقية في اليابان.

وترجع أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على هواتف سوني إكسبريا إلى ارتفاع أسعارها مقارنةً بالمنافسين. على سبيل المثال، أطلقت الشركة هاتفها الذكي الرائد إكسبيريا 1 V بسعر 1400 دولارٍ أمريكي، في ظل توفر خيارات أخرى من الهواتف الرائدة لدى شركات منافسة بأسعار أقل.

وكانت شركات أخرى مصنعة للهواتف الذكية قد خرجت من السوق في وقتٍ سابق نظرًا لضعف المبيعات من أجل التركيز على قطاعات أخرى مثل شركتي LG و HTC.