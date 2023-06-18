سامسونج ستبدأ قريبًا اختبار نظام أندرويد 14 بواجهة One UI 6 على أجهزتها

ستبدأ شركة سامسونج اختبار نظام أندرويد 14 الجديد بواجهة One UI 6 الأحدث على هواتفها ابتداءً من شهر يوليو/ تموز المقبل، وفقًا لتقرير جديد أورده موقع SamMobile المتخصص في أخبار الشركة الكورية الجنوبية.

وقال الموقع نقلًا عن مصادره إن سامسونج ستطلق النسخة التجريبية من واجهة One UI 6 المبنية على نظام أندرويد 14 لهواتف جالاكسي S23 خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو/ تموز القادم.

وستوفر سامسونج البرنامج التجريبي للمزيد من الهواتف المؤهلة للتحديث خلال وقت لاحق من العام الجاري.

يُذكر أن سامسونج تتبع سياسة تحديثات تلتزم من خلالها بتوفير تحديثات أندرويد لهواتفها الذكية من سلسلة جالاكسي لمدة 4 سنوات، في حين ستحصل الإصدارات الأرقى على خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

وكانت جوجل قد أعلنت عن نظام أندرويد 14 في وقت سابق من العام الجاري، وبدأت بالفعل اختباره على هواتف بكسل، كما أطلقت ثلاث نسخ تجريبية متتابعة حتى الآن من أندرويد 14، حيث وصل الآن إلى درجة من الاستقرار يمكن أن تبدأ معها سامسونج برنامجها التجريبي مع واجهة One UI 6.

واعتادت سامسونج أن تبدأ برنامجها التجريبي بعد أن تطلق جوجل النسخة العامة الأخيرة من نظام أندرويد الجديد لضمان أقصى استقرار للنظام، لكنها هذا العام قد تعجل ببدء البرنامج التجريبي لها قبل ذلك، الأمر الذي قد يضمن صدور تحديث One UI 6 قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تكشف سامسونج أيضًا نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل عن هواتفها الجديدة القابلة للطي مثل جالاكسي زد فولد 5 وفليب 5 بالإضافة إلى عددٍ من المنتجات الأخرى، وذلك في مؤتمر صحفي ستعقده في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

ويحمل نظام أندرويد 14 العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة كتحسين استهلاك طاقة البطارية، وتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الأجهزة، وخيارات جديدة لتخصيص الواجهة مثل إنشاء الخلفيات عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستضيفها سامسونج إلى الواجهة الخاصة بها المبنية على نظام أندرويد One UI.