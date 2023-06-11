لا مزيد من التحديثات .. سامسونج تُنهي دعم سلسلة جالاكسي S10

أنهت سامسونج دعم هاتف جالاكسي S10 كما فعلت مع باقي إصدارات السلسلة، إذ لن تستقبل هذه الهواتف أية تحديثات إضافية مستقبلية من سامسونج.

ويعد هاتف جالاكسي S10 (نسخة 5G) هو أول هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس يُتاح لجمهور المستخدمين، إذ أُطلِق عام 2019.

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وكانت سامسونج قد أعلنت في وقتٍ سابق إنهاء دعم جالاكسي S10 و S10 بلس و S10e، وكلها إصدارات داعمة لشبكات الجيل الرابع فقط.

ووفرت سامسونج التحديثات لسلسلة هواتف جالاكسي S10 على مدار أربعة أعوام، فقد أُطلقت بتحديث أندرويد 9 عام 2019، وحصلت على تحديثات أمنية شهرية بالإضافة إلى 3 تحديثات سنوية كبرى للنظام، لذا فهي تعمل الآن بتحديث أندرويد 12.

وخلال العام الأخير، حصلت هواتف سامسونج جالاكسي S10 على تحديثات أمنية ربع سنوية، قبل أن توقف سامسونج دعمها بشكل نهائي.

يذكر أن هناك إصدارًا آخر من السلسلة وهو إصدار S10 لايت، الذي صدر عام 2020، أي بعد إطلاق الهواتف السابقة بعام واحد، وهو ما يعني استمرار دعم الهاتف بالتحديثات الأمنية الربع سنوية حتى العام المقبل.

وتتبع سامسونج سياسة تحديثات بدايةً من عام 2022، تلتزم من خلالها بتوفير تحديثات أندرويد لهواتفها الذكية من سلسلة جالاكسي كافةً لمدة 4 سنوات، في حين ستحصل الإصدارات الأرقى على خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ومن جهة أخرى، توفر آبل التحديثات لهواتف آيفون لمدة 5 سنوات على الأقل، بينما تستمر التحديثات الأمنية عند الحاجة لفترات أطول.