سامسونج توسع برنامجها الذي يتيح لك إصلاح أجهزتك بنفسك

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بدأت شركة سامسونج توسعة حلولها لبرنامج الإصلاح الذاتي الذي يتيح لمستخدمي بعض من أجهزتها إصلاحها بأنفسهم.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في الصفحة الخاصة ببرنامج الإصلاح الذاتي: «حقّق أقصى استفادة من جهاز سامسونج الخاص بك مع (آي فيكسيت) iFixit». و iFixit هو موقع مشهور متخصص في تفكيك الأجهزة وتقييم إمكانية إصلاحها.

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وللراغبين في إجراء الإصلاحات الخاصة بهم، قالت سامسونج إنها تقدم، بالتعاون مع iFixit، حلًّا للإصلاح الذاتي لإصلاح العديد من مشكلات الجهاز الشائعة.

وأوضحت الشركة أن قطع غيار سامسونج الأصلية تتوفر الآن لعدد من سلاسل هواتفها الذكية الرائدة، مثل: (جالاكسي إس20) Galaxy S20، و(جالاكسي إس21) Galaxy S21، و(جالاكسي إس22) Galaxy S22.

وبالإضافة إلى الهواتف الذكية، توفر سامسونج قطع غيار أصلية لحواسيب لوحية وحواسيب محمولة، مثل: (جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus، و(جالاكسي بوك برو) Galaxy Book Pro بمقاس 15 بوصة، و(جالاكسي بوك برو 360) Galaxy Book Pro 360 بمقاس 15 بوصة.

ولتسهيل عملية الإصلاح على المستخدمين، أتاحت سامسونج عددًا من مقاطع الفيديو التوضيحية لإصلاح عدد من القطع، مثل: الغطاء الزجاجي الخلفي، وشاشة الهاتف، ومنفذ الشحن، كما أتاحت مقطع فيديو لكيفية إجراء اختبار تشخيصي.

ونبّهت سامسونج إلى أنه قبل الشروع في إجراء أي إصلاحات، يجب عليك التأكد من عمل نسخة احتياطية من بياناتك، وإيقاف تشغيل هاتفك، والتأكد من تفريغ شحن هاتفك بالكامل. وستحتاج أيضًا إلى إزالة شريحة SIM الخاصة بهاتفك.

وقالت سامسونج إنه يمكن للمستخدمين زيارة موقع iFixit للحصول على الخطوات الإرشادية للإصلاح لمساعدتهم في تحديد إمكانية إجراء الإصلاح بأنفسهم.

وبعد الشروع في الإصلاح الذاتي، يمكن للمستخدمين التواصل مع مجتمع iFixit في منتدى الإجابات للحصول على مزيد من الدعم الفني. كما توجد خطوات إرشادية رسمية من سامسونج للإصلاح في موقعها.

يُذكر أن سامسونج تتيح للمستخدمين الحصول على بعض المكونات، وهي للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية: الشاشة، ومنفذ الشحن، والغطاء الزجاجي الخلفي، أما بالنسبة للحواسيب الشخصية، فهي: الشاشة، والبطارية، ولوحة التتبع، وواجهة الغطاء، وخلفية الغطاء، وزر الطاقة، والأرجل المطاطية العلوية والسفلية.

وقبل الشروع في عملية الإصلاح، طلبت سامسونج من المستخدمين التحقق من حالة الضم1ان، والاشتراك في خدمة Samsung Care+، بالإضافة إلى حلول الإصلاح الأخرى التي توفرها للعملاء.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الذاتي متاح الآن في كوريا الجنوبية.