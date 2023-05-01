سامسونج تود إعادة معالجات إكسينوس مجدداً إلى هواتفها الراقية

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أعلنت سامسونج أنها تعمل على إعادة سلسلة معالجات (إكسينوس) Exynos التي تعمل على إنتاجها مجدداً إلى هواتف جالاكسي مرتفعة المواصفات، جاء ذلك خلال إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2023 الجاري.

وصرح السيد “هيوكمان كون” نائب رئيس قسم حلول الأجهزة في قطاع Samsung LSI الذي يُعزى إليه تطوير معالجات إكسينوس أن شركته “تدفع من أجل عودة معالجات إكسينوس إلى الإصدارات الراقية من سلسلة هواتف جالاكسي”.

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وأضاف أن “قطاع تجربة الهاتف في سامسونج يعد عميلاً أساسياً لديهم ويهدفون إلى تطوير أعمالهم مع منتج قادر على العمل مع مختلف إصدارات هواتف جالاكسي” وذلك رداً على سؤال متعلق بإمكانية توفر معالجات إكسينوس على سلسلة (جالاكسي إس24) العام المقبل.

ولم تحدد سامسونج أي الإصدارات الراقية التي تعمل على إعادة معالجات إكسينوس إليها، إذ تمتلك الشركة الكورية سلسلتي “جالاكسي إس” و “جالاكسي زد” كإصدارات راقية مرتفعة المواصفات.

وكانت سامسونج قد طرحت هواتف “جالاكسي إس23” مطلع عام 2023 الجاري بالاعتماد كلياً على معالجات سناب دراغون من شركة كوالكم الأمريكية، مع التخلي تماماً عن معالجات إكسينوس التي تنتجها.

وتكبدت شركة سامسونج خسائر ضخمة في قطاع أعمال أشباه الموصلات التابع لها خلال الربع الأول من عام 2023، لذا تود إعادة معالجتها إلى هواتفها الذكية الراقية التي تُباع بكميات كبيرة حول العالم لتعويض تلك الخسائر.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سلسلة هواتف سامسونج (جالاكسي إس23) Galaxy S23 القادمة سوف تحمل معالج إكسينوس 2400 والذي قد يأتي مع وحدة معالجة رئيسية بعشرة أنوية.

وتمتلك سامسونج عدة قطاعات تتمتع بشكل ما من الاستقلالية، وبينما يعمل قطاع Samsung LSI على تطوير معالجات إكسينوس، يشرف قطاع Samsung Electronics على إنتاجها، في حين أن عودة معالجات إكسينوس هو قرار يأتي من قطاع الهواتف الذكية في الشركة.