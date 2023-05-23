سامسونج تكشف عن شاشة OLED مع ميزات صحية ثورية

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كشفت (سامسونج ديسبلاي) Samsung Display، ذراع سامسونج المسؤولة عن تطوير الشاشات وإنتاجها، عن شاشة (أولد) OLED جديدة مع ميزات صحية قد تُحدث ثورة في صناعة الهواتف الذكية.

وكشفت الشركة أيضًا عن شاشة (أولد) جديدة قابلة للطي، وقالت إنه بسط شاشة (رولابل فلكس) Rollable Flex من 49 ملم إلى 254.4 ملم، أي ما يعادل خمسة أضعاف طولها.

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وعرضت (سامسونج ديسبلاي) الشاشة الجديدة في المعرض التجاري (ديسبلاي ويك) Display Week الذي ينطلق اليوم الثلاثاء بمدينة لوس أنجلس الأمريكية، كما عرضت شاشة أخرى من نوع (أولد) OLED تمتاز بقدرتها على توفير خاصية تحسس بصمات الأصابع وقياس ضغط الدم دون الحاجة إلى مكونات أخرى.

وبصرف النظر عن أطوالها القصوى والدنيا، فإن التفاصيل الخاصة بشاشة Rollable Flex قليلة جدًا، ولا معلومات عن إجمالي الأبعاد أو الدقة. ولكن الشركة تقول إنها تُبسط على نحو يُحوِّل الشاشة الكبيرة الحجم والتي يصعب حملها إلى شكل محمول.

وكشفت (سامسونج ديسبلاي) أيضًا عن (سنسور أولد ديسبلاي) Sensor OLED Display التي قد تُحدث ثورة في صناعة الهواتف الذكية.

وتمتاز الشاشة بأنها تتيح للمستخدمين مسح بصمة الأصبع على أي مكان فيها، وذلك على عكس ما هو متاح حاليًا في الهواتف الذكية التي تحدد مكان مسح بصمة الأصبع لإلغاء قفل الجهاز. وهذا يعني أن الشاشة ستجعل العملية أسهل وأسرع.

ومن أبرز ميزات الشاشة أيضًا أنها قادرة على قياس معدل نبضات القلب، وضغط الدم، ومستوى الضغط من مجرد وضع الأصبع عليها، وذلك دون الحاجة إلى مكونات أخرى.

وأوضحت (سامسونج ديسبلاي) أن التقنية تعمل من خلال قراءة ضوء شاشة (أولد) مع تغير انعكاسه بسبب «تقلص الأوعية الدموية واسترخائها داخل الإصبع».

ويُظهر البيان الصحفي للشركة الكورية الجنوبية أن التقنية تعمل بإصبع واحد، ولكنها تذكر أيضًا إمكانية قراءة هذه المعلومات من إصبعين في وقت واحد للحصول على قياس أدق لضغط الدم المأخوذ عبر كلا الذراعين.

ويُعتقد أن شاشة Sensor OLED Display قد تجلب، إن هي شقت طريقها إلى الهواتف الذكية، بعضًا من الميزات الصحية الموجودة عادةً في الساعات الذكية.

يُشار إلى أن (سامسونج ديسبلاي) لا تنتج أجهزة للمستهلكين بصورة مباشرة، لذا فإن الأمر متروك للشركات الأخرى أو أقسام سامسونج لشراء هذه الشاشات وتحويلها إلى منتجات حقيقية. ولكن إعلانات مثل هذه تعد مؤشرًا مثيرًا للاهتمام لأنواع الأجهزة التي قد تكون ممكنة في السنوات المقبلة.