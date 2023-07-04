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سامسونج تقترب من إطلاق الجيل الثاني من متتبع Galaxy SmartTag

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سامسونج تقترب من إطلاق الجيل الثاني من متتبع Galaxy SmartTag

حصل إصدار جديد من جهاز متتبع سامسونج Galaxy SmartTag على شهادة “بلوتوث SIG” مما يشير إلى اقتراب موعد الإعلان عن الجيل الثاني من الجهاز وإطلاقه في الأسواق.

وتشير القوائم المنشورة على موقع بلوتوث الرسمي صراحةً إلى الإصدار الجديد القادم من متتبع Galaxy SmartTag وتصفه بأنه “جهاز يستخدم للعثور على الأشياء وتتبعها بمساعدة نظام إنترنت الأشياء من سامسونج”.

ويضم الموقع منتجين يحملان الاسم نفسه وكذلك رقم الطراز (EI-T5600) مما يعني أن سامسونج مجددًا سوف تطلق إصدارين من الجهاز، أحدهما يدعم تقنية بلوتوث فقط بينما يدعم الآخر تقنيتي بلوتوث مع النطاق فائق العرض UWB.

وسيدعم الجيل الثاني من متتبع سامسونج تقنية بلوتوث 5.3، التي تعد ترقيةً من تقنية بلوتوث 5.1 الموجودة في الجيل الأول.

وتوفر تقنية بلوتوث 5.3 الأحدث عدة مزايا، إذ إنها أقل في استهلاك الطاقة، وتعطي اتصالًا لاسلكيًا أكثر ثباتًا واستقرارًا، وتغطية أوسع نطاقًا، بالإضافة إلى كونها أكثر أمانًا، ويعني ذلك أداءً أفضل وعمرًا أطول للبطارية.

ويتوقع أن يدعم الجيل الثاني من متتبع سامسونج Galaxy SmartTag إمكانية الربط مع تطبيقات إضافية بجانب تطبيق سامسونج SmartThings مثل تطبيق أندرويد الشهير Find My Device، بالإضافة إلى تحسينات أخرى مثل إضافة مكبر صوت أقوى لتسهيل العثور عليه عبر الصوت.

ومن المنتظر أن تعلن سامسونج رسميًا عن المتتبع الجديد نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري في مؤتمر Galaxy Unpacked الذي ستكشف خلاله عن العديد من المنتجات الجديدة، أهمها الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي.

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