سامسونج تعلن عن هاتفها الأحدث Galaxy F54 5G

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إف54 5جي) Galaxy F54 5G الذي يتوفر بسعر اقتصادي.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن (جالاكسي إف54 5جي) هو أكثر الهواتف الذكية تميزًا من سلسلة (جالاكسي إف). وأضافت أن جماليات الهاتف الأنيقة والمتميزة، بالإضافة إلى تصميم سلسلة جالاكسي، تجعله جهازًا يجذب الأنظار.

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ووفقًا للشركة الكورية الجنوبية، يتميز (جالاكسي إف54 5جي) بميزات رائدة في فئته، مثل: الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع ميزة عدم الاهتزاز No Shake، وميزة التصوير الليلي Nightography، وبطارية قوية تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير في الساعة، وشاشة (سوبر أمولد بلس) Super +AMOLED المحسنة بمعدل تردد قدره 120 هرتز، وهذا يجعله الخيار الأفضل للمستهلكين.

وتأتي شاشة الهاتف بمقاس 6.7 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 وكثافة قدرها 393 بكسل في البوصة. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) One UI 5.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل.

ويحتوي (جالاكسي إف54 5جي) على شريحة ثمانية النوى من نوع (إكسينوس 1380) Exynos 1380 المصنوعة بتقنية 5 نانومتر مع تردد قدره 2.4 جيجاهرتز، ووحدة معالجة الرسومات (مالي-جي68 إم بي5) Mali-G68 MP5.

ويأتي الهاتف مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

وعلى ظهر (جالاكسي إف54 5جي)، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 وتقنية التثبيت البصري OIS، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويدعم الهاتف تقنية (واي فاي 6) Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصالات القريبة المدى NFC، وهو يأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي.

وتعتزم سامسونج إطلاق هاتف (جالاكسي إف54 5جي) الجديد الآن في الهند بسعر يعادل نحو 363 دولارًا أمريكيًا. وذلك باللونين الأزرق والفضي.