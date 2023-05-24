سامسونج تعلن الإطلاق العالمي لشاشاتها الذكية لعام 2023 بأسعار منافسة

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أعلنت شركة سامسونج يوم الثلاثاء عن إطلاق العالمي لشاشاتها الذكية من سلسلة (سمارت مونيتور إم) Smart Monitor M، التي تقدم مواصفات تجعلها منافسة قوية لشاشة (إستديو ديسبلاي) Studio Display من آبل.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن الشاشات الذكية (إم8) و(إم7) و(إم5) تُمكِّن المستخدمين من تخصيص شاشاتهم بما يتناسب مع أنماطهم واحتياجاتهم الفريدة، وذلك أثناء مشاهدتهم، ولعبهم، وعملهم.

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وقال (هون تشونج)، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال شاشات العرض المرئية في سامسونج إلكترونيكس: «إننا نرتقي بمستوى الشاشات الذكية عالميًا من خلال تشكيلتنا الجديدة، خاصةً طراز (إم8) المُحسَّن». وأضاف: «وضمن شاشة واحدة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأفضل وسائل الترفيه، والألعاب، والإنتاجية، والتصميم، والراحة الشخصية».

وقالت سامسونج إن المجموعة الكاملة تتكون من تسع شاشات متعددة الاستخدامات لتلبية احتياجات وأنماط مجموعة واسعة من المستخدمين.

وتأتي الشاشات الذكية (إم5) و(إم7) و(إم8) في مجموعة متنوعة من الألوان والأحجام. ويتوفر طرازا (إم8) و(إم7) بحجم 32 بوصة، في حين يتوفر طراز (إم5) بمقاسي 32 بوصة و 27 بوصة.

وتتوفر شاشة (إم8) بدقة 3,840×2,1400 بكسل مع مستوى سطوع قدره 400 شمعة ودعم تقنية HDR 10+، وهي تأتي أيضًا بخيارات لونية، هي: الأبيض، والأزرق، والأزرق، والوردي، والأخضر.

وتتوفر شاشة (إم7) بالدقة ذاتها ولكن مع مستوى سطوع قدره 300 شمعة، وباللون الأبيض، أما شاشة (إم5) فهي تأتي بدقة 1,920×1,080 بكسل وباللون الأسود أو الأبيض.

وتمتاز شاشتا (إم7) و(إم8) بتصميم جديد نحيف للغاية، إذ لا يتعدى سمكها 11.39 ملم في أنحف نقطة على الشاشة. ويساعد الحامل القابل لضبط الارتفاع مع دعم الإمالة مستخدمي (إم8) على ضبط الزاوية متى احتاجوا إلى ذلك. ويمكن للشاشة أيضًا أن تدور بزاوية 90 درجة لتصبح عمودية، وهذا يقلل إجهاد التمرير إلى الأسفل في الملفات الطويلة.

ويمكن لمستخدمي (إم8) الاستمتاع بسهولة الوصول إلى منصة الألعاب (سامسونج جيمينج هب) Samsung Gaming Hub، بالإضافة إلى منصة البث (سمارت هب) Smart Hub لخدمات، مثل: (برايم فيديو) Prime Video، ويوتيوب.

ويدعم كل من (إم7) و(إم8) أيضًا تغطية ألوان تصل إلى 99 في المئة من التدرج اللوني sRGB لإضفاء الحيوية على كل المحتوى بألوان زاهية للمصممين ومنشئي المحتوى.

وقالت سامسونج إن تشكيلة الشاشات لعام 2023 حُسِّنت لجعل العمل عن بُعد سلسًا وسهلًا، وتتيح مساحة العمل التي لا تحتوي على حاسوب شخصي الوصول من بُعد عن طريق الاتصال لاسلكيًا بأجهزة الحاسوب والانعكاس المتطابق لها.

وتحتوي شاشة (إم8) على كاميرا مغناطيسية وقابلة للإزالة بحيث يمكن للمستخدمين الاتصال لاسلكيًا دون الحاجة إلى شراء كاميرات إضافية. وتدعم الكاميرا المسماة (سليم فيت) SlimFit دقة 1,920×1,080 بكسل وميزات مؤتمرات الفيديو.

ويمكن للمستخدمين الآن الاتصال بخدمة مؤتمرات الفيديو (جوجل ميت) Google Meet والتطبيقات الأخرى مع الاستفادة من إمكانات ميزة (التأطير التلقائي) Auto Framing لعقد اجتماعات أكثر فعالية.

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت ميزة (العرض المتعدد) Multi View على ترقيه تتيح للمستخدمين استخدام حزمة التطبيقات المكتبية (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 وتطبيق المتصفح في وضع ملء الشاشة لتقليل التبديل بين التطبيقات.

ولتعزيز واجهة الشاشات الذكية لعام 2023 جميعها، أضافت سامسونج وظائف التحكم في الفأرة ولوحة المفاتيح إلى العديد من التطبيقات، ومن ذلك: (سمارت ثينجز) SmartThings و(سمارت هب) Smart Hub.

وقالت الشركة: «ويمكن للمستخدمين الآن الحفاظ على التحكم الكامل، أثناء استكشاف المحتوى المفضل لديهم دون الحاجة إلى جهاز تحكم من بعد».

ويأتي طرازا (إم7) و(إم8) مع مساعدين صوتيين مدمجين، هما: (أليكسا) Alexa من أمازون و(بيكسبي) Bixby من سامسونج، وهذا يتيح للمستخدمين التحكم في الشاشة بأصواتهم فقط.

هذا، وستُباع شاشة (إم5) بسعر 280 دولارًا أمريكيًا لمقاس 27 بوصة، وبسعر 300 دولار أمريكي لمقاس 32 بوصة، أما شاشة (إم7) فستُباع بسعر 550 دولارًا أمريكيًا لمقاس 27 بوصة، وبسعر 600 دولار أمريكي لخيار 32 بوصة. وستُباع شاشة (إم8) بسعر 650 دولارًا أمريكيًا لمقاس 27 بوصة وبسعر 700 دولار أمريكي لمقاس 32 بوصة.