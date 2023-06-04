سامسونج تعد بإصلاح مشكلة تشويش الصور في كاميرا هواتف جالكسي S23

قالت سامسونج إن مهندسيها يعملون حاليًا على حل مشكلة التشويش في الصور التي تُلتقط عبر كاميرا هواتف جالكسي S23 و S23 بلس، كما جاء على منتدى الدعم الفني للشركة في بولندا.

وأضافت سامسونج أنها بصدد إطلاق تحديث مستقبلًا يستهدف تلك المشكلة، دون الإشارة إلى موعد أو إطار زمني محدد.

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وفي وقتٍ سابق من العام الجاري، اشتكى بعض مستخدمي هواتف سامسونج الجديدة من سلسلة جالكسي S23 من تشويش ملحوظ حول العناصر الأساسية في الصور بعد التقاطها، وخاصةً عند تصوير اللقطات عن قرب.

وأرجعت سامسونج سبب المشكلة إلى فتحة العدسة الأوسع للكاميرا الخلفية الأساسية في هواتف جالكسي S23 و S23 بلس، إذ تساعد في التقاط الصور في ظروف الإضاءة السيئة، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى عمل تركيز انتقائي داخل الصورة، مما يتسبب في تشويش بعض الأجزاء.

واقترحت سامسونج بعض الحلول لمساعدة المستخدمين الذين يواجهون المشكلة، ومنها التراجع خطوة إلى الوراء إذا كان العنصر المراد تصويره على بُعد 30 سنتيمتر أو أقرب، مما قد يساعد في تقليل التشويش في خلفية الصور.

كما اقترحت سامسونج على المستخدمين أيضًا ضرورة حمل الهاتف بشكل عمودي عند التصوير، بدلًا من الوضع الأفقي أو المائل.

ولا يُعرف مدى فعالية الاقتراحات التي قدمتها سامسونج، لكنها ستكون حلول مؤقتة لحين الانتهاء من حل المشكلة، وإطلاق تحديث للنظام.

يُذكر أن المشكلة رُصدت لأول مرة في شهر آذار/مارس الماضي، لذا فقد استغرقت سامسونج وقتًا طويلاً حتى تقر بالمشكلة، وتؤكد أن إصلاحها قيد التنفيذ.

ويحمل إقرار سامسونج بالمشكلة بعض الطمأنينة للمستخدمين المتضررين، ﻷنها مشكلة سوف تُعالج عبر تحديث للهواتف، وليست بسبب عتاد الكاميرا نفسه.

وظهرت المشكلة بالأساس في بعض إصدارات جالكسي S23 و S23 بلس، ﻷنهما يحملان نفس الكاميرا، بينما غابت عن إصدار ألترا، ﻷنه على الأرجح يحمل كاميرا بمواصفات مختلفة.