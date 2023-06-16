سامسونج تطلق تحديثًا ضخمًا لهواتف جالاكسي S23

أطلقت شركة سامسونج تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل في هواتفها الراقية من سلسلة جالاكسي S23، حيث يضم التحديث تحسينات في الكاميرا فضلاً عن إصلاحات أمنية وتغييرات أخرى.

وتتيح سامسونج التحديث الجديد لهواتف جالاكسي S23 و S23 بلس و S23 ألترا، ويحمل التحديث رقم S91xBXXU2AWF1، كما يبلغ حجمه 2.2 جيجابايت، وهو تحديث كبير الحجم، نظرًا للإضافات والتغييرات الكثيرة التي يحملها.

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وتلقى مستخدمو هواتف سامسونج جالاكسي S23 التحديث الجديد في عدد من الدول مثل ماليزيا وإندونسيا والفلبين، ومن المنتظر أن توفر سامسونج التحديث في المزيد من الدول حول العالم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن التحسينات التي أضافها التحديث الجديد إمكانية عمل تكبير حتى مرتين عند التصوير في وضع البورتريه، وكذلك إصلاح مشكلة التركيز التلقائي في الكاميرا، وهي مشكلة كانت محل جدل في الآونة الأخيرة.

واشتكى بعض مستخدمي سلسلة جالكسي S23 في وقتٍ سابق من تشويش ملحوظ حول العناصر الأساسية في الصور بعد التقاطها، وخاصةً عند تصوير اللقطات من قرب، وكانت سامسونج قد أقرت بوجود المشكلة، ووعدت بحلها.

ويحسن التحديث الجديد أيضًا من معالجة الصور عند التصوير باستخدام الوضع الليلي Night Mode، كما يجعل التأثيرات الحركية والانتقالات في الواجهة أكثر سلاسة مما سبق، ويضم كذلك التحديث الأمني لنظام أندرويد عن شهر يونيو/ حزيران 2023.

وإذا كنت تمتلك أي من هواتف سلسلة جالاكسي S23، فما عليك سوى الذهاب إلى الإعدادات Settings > تحديثات النظام Software Update > وفي حالة توفر التحديث، اضغط على تنزيل Download لتنزيل التحديث وتثبيته، مع التأكد من شحن البطارية بشكل كافٍ، وكذلك وجود اتصال مستقر بالإنترنت، ومساحة تخزين كافية على الجهاز.