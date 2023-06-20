سامسونج تطلق برنامج الإصلاح الذاتي لأجهزة جالاكسي في أوروبا … عاجل

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن إتاحة برنامج الإصلاح الذاتي، الذي يتيح لمالكي أجهزة جالاكسي إصلاحها بأنفسهم، في المملكة المتحدة والدول الأوروبية، بحسب ما ذكرت الشركة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي.

وقالت الشركة الكورية إن مالكي أجهزة جالكسي S20 و S21 و S22 داخل المملكة المتحدة وأوروبا سوف يتمكنون بدءًا من اليوم من استبدال الشاشة والجهة الخلفية الزجاجية ومنافذ الشحن بأنفسهم، كما سيشمل البرنامج أيضًا أجهزة الحاسوب المحمولة Galaxy Book Pro و Galaxy Book 360.

يُذكر أن سلسلة هواتف جالاكسي S23 الأحدث غير مشمولة في هذا البرنامج، ربما ﻷنه لم يمضِ على إطلاقها عام واحد، وأنها لا زالت مشمولة في الضمان، وأي عملية إصلاح خارج سامسونج قد يُلغي الضمان الخاص بتلك الأجهزة.

وكجزء من برنامج سامسونج للإصلاح الذاتي، سوف توفر الشركة قطع الغيار الأصلية وأدوات الصيانة للعملاء الراغبين في إجراء عملية الإصلاح بأنفسهم.

ولتوفير قطع الغيار للعملاء، أبرمت سامسونج شراكة مع شركة ASWO، وهي شركة ألمانية متخصصة في الإلكترونيات وخدمات ما بعد البيع وتنشط في العديد من الدول الأوروبية، كما أنها الموزع الرسمي لسامسونج في كلٍ من فرنسا، وألمانيا، وبولندا، والمملكة المتحدة.

وكانت سامسونج قد بدأت إطلاق برنامج الإصلاح الذاتي ﻷول مرة في الولايات المتحدة لعملائها مالكي أجهزة جالاكسي، وبشراكة أيضًا مع شركة iFixit الأمريكية المتخصصة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية.

وكانت شركات أخرى مثل آبل وجوجل قد أطلقت برامج إصلاحٍ ذاتية مشابهة للعملاء، تسهيلًا على الراغبين منهم في إصلاح أجهزتهم بأنفسهم.

ويستطيع أي عميل من مالكي أجهزة جالاكسي الحصول على الأدوات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، وكذلك الاستفادة من التكلفة الأقل والوقت الأقصر للإصلاح، لكن بشرط أن تتوفر لديه الخبرة الكافية من أجل ذلك.

وصرح تي إم روه، رئيس قطاع تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج، قائلًا: “تعمل سامسونج على إطالة دورة حياة الأجهزة، لتشجيع المستخدمين على تجربة الأداء الأمثل لأجهزة جالاكسي الخاصة بهم لأطول فترة ممكنة”.

وأكد روه التزام سامسونج بتوسيع نطاق الوصول إلى برنامج الإصلاح الذاتي في المزيد من الدول حول العالم مع تحسين قابلية إصلاح المنتجات التي تطلقها سامسونج.