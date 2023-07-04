سامسونج تختبر تحديث One UI 5.1.1 لأجهزة جالاكسي

بدأت سامسونج اختبار تحديث One UI 5.1.1، وهو تحديث فرعي سيتوفر لبعض أجهزة جالاكسي اللوحية والقابلة للطي.

وأتاحت سامسونج النسخة التجريبية الأولى من التحديث للمستخدمين الذين يودون التسجيل فيها، لتجربة المزايا الجديدة التي يتيحها هذا التحديث لمالكي أجهزة سامسونج اللوحية وهواتفها القابلة للطي.

ويتوفر التحديث التجريبي حاليًا لهاتف جالاكسي زد فولد 4 بالإضافة إلى سلسلة لوحيات جالاكسي تاب S8، ومن المتوقع أن يتوفر لإصدارات أخرى مثل جالاكسي زد فولد 3 وزد فليب 3 و 4.

ويحمل التحديث العديد من المزايا والتغييرات الجديدة التي تشمل التنقل بين التطبيقات وتطبيقات الكاميرا ومعرض الصور والصحة وميزة المشاركة السريعة وغيرها.

ويتيح التحديث إمكانية رؤية 4 تطبيقات مفتوحة في شريط المهام، كما بات شريط المهام يعدل نفسه تلقائيًا بناءً على عدد التطبيقات التي يحملها،

ويمكن لمستخدمي قلم سامسونج S Pen الوقف به على أيقونات التطبيقات المُصغرة لاستعراضها بطريقة سريعة بشكل مشابه لما هو موجود على نظام ويندوز، وحسّنت سامسونج وضع Flex Mode على الهواتف القابلة للطي لدعم المزيد من التطبيقات، مع تحسين خيارات التحكم بالوسائط المتعددة، وإضافة تعديلات في واجهة تطبيق الكاميرا عند تفعيل وضع Flex Mode.

ويمكن أيضًا مشاركة الملفات مع جهات الاتصال عبر خاصية المشاركة السريعة Quick Sharing حتى وإن لم يكونوا قريبين، مع إمكانية إلغاء المشاركة في أي وقت أو وضع موعد لإنهاء مشاركته.

وحسنت سامسونج محتوى وتصميم تتبع النوم في تطبيق الصحة Samsung Health عند المزامنة مع ساعة جالاكسي وتش 4 فما أحدث، لعرض معلومات أكثر إيضاحًا للعوامل التي تؤثر في ساعات نوم المستخدم.

ومع تحديث One UI 5.1.1 عدلت سامسونج خاصية سحب وإفلات الملفات، بحيث يمكن عمل ذلك بكلتا اليدين في تطبيق الملفات والشاشة الرئيسية.

وشملت التحسينات الأخرى أيضًا في تحديث One UI 5.1.1 إمكانية استخدام الهاتف القابل للطي حتى عندما يشحن أجهزة أخرى لاسلكيًا، وكذلك حذف الملفات المؤقتة تلقائيًا عندما تقل المساحة التخزينية عن 5 جيجابايت أو 10% من إجمالي السعة التخزينية.

وسيتوفر التحديث التجريبي للمزيد من المستخدمين خلال الآونة القادمة، كما سيكون التحديث الرسمي المتاح على هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي القادمة نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يُطلق بشكل نهائي للمستخدمين في الربع الثالث من العام الجاري.