سامسونج تحدد رسميًا موعد الإعلان عن هواتفها القابلة للطي المرتقبة

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن موعد حدثها المرتقب Galaxy Unpacked حيث يُنتظر أن تعلن عن الجيل الجديد من هواتفها الذكية القابلة للطي.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها: «ندعوك للانضمام إلينا في رحلتنا لاكتشاف عالم Galaxy الجديد كليًا، حيث سنعرض أحدث تقنياتنا المصممة لإطلاق احتمالات لا حصر لها لتغيير الحياة، ولتحفزك على اللحاق بركب التحول».

وكانت سامسونج قد أعلنت قبل شهر أنها سوف تستضيف حدث Galaxy Unpacked للمرة الأولى في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير من شهر تموز/ يوليو 2023.

واليوم، قالت في منشورها: «اكتشف المزيد بانضمامك إلى سامسونج للإلكترونيات في 26 تموز/ يوليو، موعدنا لاستضافة أول حدث Unpacked في العاصمة الكورية سول، المدينة التي تلتقي فيها الثقافة التقليدية مع الرؤى المستقبلية لإلهام الاتجاهات العالمية والابتكار، وإرساء قواعد جديدة في هذا المجال».

وأوضحت الشركة أن الحدث سوف يُبثّ مباشرة على Samsung.com وغرفة أخبار سامسونج وقناة سامسونج على يوتيوب بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات مكة المكرمة.

ويبدو أن سامسونج سوف تعلن خلال الحدث، الذي يحمل عنوان «على الجانب المقلوب» On the Flip Side، هاتفها الذكي القابل للطي الجديد (جالاكسي فليب 5) Galaxy Flip 5، و(جالاكسي زد فولد 5) Galaxy Z Fold 5.

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة الكورية الجنوبية ساعتها الذكية (جالاكسي ووتش 6) Galaxy Watch 6، وسلسلة حاسوبها اللوحي (جالاكسي تاب إس9) Galaxy Tab S9.

وبينما تستعد شركة سامسونج لتقديم جيلها الخامس من الهواتف الذكية القابلة للطي، فإن الشركات المصنعة الأخرى تدخل أيضًا في سوق الأجهزة القابلة للطي.

ففي الأشهر القليلة الماضية، أطلقت جوجل هاتفها القابل للطي الأول (بكسل فولد) Pixel Fold، وأعلنت موتورولا عن هواتفها القابلة للطي (ريزر 40) Razr 40.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة أوبو أيضًا هاتفها الذكي القابل للطي (فايند إن2 فليب) Oppo Find N2 Flip خارج الصين.

وبحسب شركة الأبحاث (آي دي سي) IDC، سوف تشحن شركات تصنيع الهواتف 21.4 مليون وحدة من الهواتف القابلة للطي هذا العام بزيادة قدرها 50 في المئة من 14.2 مليون شُحنت في عام 2022.

هذا، وتسمح سامسونج بالفعل للمستخدمين بحجز أجهزتها المرتقبة والحصول على رصيد بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا لشراء الملحقات عند الطلب السابق.