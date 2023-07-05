سامسونج تتعاون مع FRAME لتصميم خط فريد من ملحقات هاتف Galaxy Z Flip4 

تعاونت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات مع (FRAME) العلامة التجارية التي تعتني بثقافة الشباب الإماراتي وطاقاتهم الإبداعية، لتصميم خط فريد من ملحقات هاتف Galaxy Z Flip4 التي تدمج بين رؤية FRAME الإبداعية وتكنولوجيا سامسونج المتطورة.

وأثمر التعاون عن مجموعة من الإبداعات المميزة التي تم الكشف عنها ضمن فعالية ثقافية استضافها متحف الشندغة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بتاريخ 4 يوليو، قبيل موعد الإطلاق الرسمي اليوم.

ويستمد هذا المشروع التعاوني الفريد إلهامه من الإرث المبتكر لهاتف Galaxy Z Flip4، كما يستهدف أبناء الجيل Z في المنطقة من خلال منتجاته المستوحاة من التراث والثقافة المحليين لدولة الإمارات، وذلك لدعم أهداف الاستدامة في المنطقة.

وبهذه المناسبة قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: “لطالما حرصت سامسونج على دعم الفن والثقافة في جميع أنحاء العالم، وتتيح شراكتنا مع FRAME ومجموعة مبدعين من الشرق الأوسط فرصة فريدة لتسليط الضوء على التصميم المتطور والقدرات التقنية الفائقة لهاتف Galaxy Z Flip4، إلى جانب تجسيد دعمنا للمجتمع الإبداعي والثقافي في المنطقة والتزامنا بالحياة المستدامة. ومن خلال هذا التعاون؛ نتيح للمستهلكين إمكانية الاستمتاع بمجموعة متكاملة من ملحقات Galaxy Z Flip4 محدودة الإصدار بالتعاون مع FRAME، والحصول على تصاميم وتكنولوجيا عالمية المستوى بكل معنى الكلمة”.

وضمن هذا الخط المميز من الملحقات الفريدة التصميم، سيكون لكل غطاء هاتف تصميم من الفنانين بلون مميز مستوحى من العناصر الطبيعية لدولة الإمارات مثل: صخور منطقة مصفوت، والكثبان الرملية المهيبة، والأصداف البحرية، والعقيق العربي، وصخور منطقة دبّا، وغيرها الكثير.

وتنتج (ديتفورم) DateForm، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال المواد المبتكرة الموجودة في دولة الإمارات، مواد الأسطح الصلبة من نوى التمر التي تعتبر منتجًا ثانويًا لقطاع التمور البالغ الأهمية. وابتكر مصممو الشركة حافظة مميزة لهاتف Galaxy Z Flip4 مصنوعة من النوى التي تتخلص منها مصانع التمور عند صنع حلوى العناب.

وابتكر “بيت الحرفيين”، المبادرة التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بهدف الترويج للتراث الإماراتي الغني، حقيبة صغيرة مع حزام تجسد جمالية فن السدو بأسلوب عصري مميز. والسدو عبارة عن تقنية نسيج تقليدية تتجذر عميقًا في الثقافة البدوية وتعكس براعة ودهاء المجتمعات المحلية.

أما شركة “باريسا” Parisa التي تتخذ من دبي مقرًا لها، فقد استعانت أيضًا بتقنية “السدو” Al-Sadu لتصميم حقيبة لهاتف Galaxy Z Flip4 مصنوعة من قطع الملابس المهملة والمعاد تدويرها، وهي مرصعة بأزرار اللؤلؤ المنتجة محليًا لدمج التراث المحلي بالثقافة المعاصرة. كما صمم الفنان ناصر نصر الله المقيم في الشارقة قميص “تي شيرت” مصبوغًا مستوحى من أشجار النخيل في الإمارات.

يشار إلى أن صندوق تغليف هذه المجموعة المتكاملة محدودة الإصدار مصنوع أيضًا من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%، ويتميز بتصميم مستوحى من شبكات الصيد التقليدية المحلية ويُنتج محلياً أيضاً.

تتيح سامسونج حتى نهاية شهر يوليو فرصة الحصول على هذه المجموعة الحصرية المتكاملة التي تتضمن حافظتين وحقيبة صغيرة للهاتف مع قميص “تي شيرت”، لدى شراء هاتف Galaxy Z Flip4 حصريًا عبر Samsung.com.