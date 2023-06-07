سامسونج تكشف رسميًا عن موعد الإعلان عن هواتفها القابلة للطي لعام 2023

تعتزم شركة سامسونج الإعلان عن هواتفها الجديدة القابلة للطي لعام 2023 الجاري في مؤتمر جالكسي Unpacked القادم في سيول، عاصمة بلدها الأم كوريا الجنوبية، نهاية شهر يوليو/تموز المقبل، وفقًا لما أعلنته الشركة في بيان صحفي.

واختارت سامسونج موقعًا مميزًا في مقاطعة “غانغام” بالعاصمة الكورية، بالقرب من شارع “طهران-رو” الذي يعد مركز الشركات الناشئة المحلية، وأحد المعابد القديمة.

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وتقول سامسونج إن الموقع الذي اختارته “يقدم للعالم فرصة لتجربة مزيج آسر من الماضي والحاضر والمستقبل الذي يميز سيول”.

وحددت سامسونج الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز المقبل للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، لكنها لم تشر إلى يومٍ محدد، علمًا بأن تقارير سابقة كانت قد حددت يوم السابع والعشرين لإقامة المؤتمر.

ويعد هذا أول مؤتمر من مؤتمرات سامسونج جالكسي Unpacked ينعقد في العاصمة الكورية سيول، حيث تخصص سامسونج تلك المؤتمرات للكشف عن الأجهزة الجديدة من سلسلة جالكسي.

واعتادت سامسونج طيلة السنوات السابقة إقامة مؤتمرات جالكسي Unpacked في مدن مختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا، أبرزها نيويورك وسان فرانسيسكو وبرشلونة.

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج عن هاتفي جالكسي زد فولد 5 وفليب 5 القابلين للطي، إذ سيكون تركيز سامسونج في المؤتمر منصبًا على هذين المنتجين الجديدين.

وتعتبر سامسونج هي الشركة الأولى عالميًا في مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تسيطر وحدها على أكثر من 60% من المبيعات حول العالم.

وتشير تقارير أخرى إلى سامسونج قد تعلن عن منتجات أخرى في مؤتمر Unpacked المقبل مثل الجهاز اللوحي Galaxy Tab 9، وساعتها الذكية Galaxy Watch 6، بالإضافة إلى سماعات لاسلكية وجهاز تتبع جديد.