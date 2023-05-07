ساعة آبل تساهم في إنقاذ سيدة من موت محقق

ساهمت ساعة آبل في نجاة سيدة من حالة مرضية خطيرة طارئة بعد اتصال الساعة بخدمات الطواريء والإسعاف من تلقاء نفسها إثر سقوط السيدة على الأرض بشكل مفاجيء.

وينقل موقع 9to5mac القصة عن ابن السيدة المصابة، حيث أفاد أن والدته كانت في رحلة عمل، عندما بدأت تشعر بألم شديد في صدرها، لتقوم بمراسلة صديقة مصاحبة لها مقيمة في نفس الفندق لإخبارها عن مرضها المفاجئ.

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وبعد مرور وقت قصير، انهارت السيدة فجأة وسقطت على الأرض في غرفتها. لاحقاً، عندما وصلت الصديقة إلى الغرفة، وجدت السيدة مطروحة أرضاً، فما كان ما إلا أن اتصلت بخدمة الطواريء والإسعاف، لكن ما أثار تعجبها هو الرد عليها بأن سيارة الإسعاف قد تحركت بالفعل وأنها في طريقها إلى الفندق.

وعندما وصلت المريضة إلى المستشفى، كانت في حالة حرجة، وتم تشخيصها بوجود انفجار في الشريان الأورطي – الشريان الرئيسي للجسم – لتُجرى لها جراحة معقدة ثم تُنقل بعدها إلى وحدة العناية المركزة لتستعيد عافيتها تدريجيًا ثم تنجو من مرحلة الخطر.

ويُعد نقل الحالات المصابة من هذا النوع سريعاً إلى أقرب مستشفى مُخصصة هو أهم خطوات التعامل معها، وقد ساهمت ساعة آبل في ذلك بشكل واضح.

جدير بالذكر أن التشخيص الطبي للحالة بانفجار الشريان الأورطي جعل نسبة النجاة منخفضة للغاية، حيث تزيد نسبة الوفاة على 80% وفقاً للدراسات الطبية، لكن السيدة – باجتماع عوامل متعددة – كُتب لها النجاة.

وقد تبين لاحقاً أن ساعة آبل اتصلت من تلقاء نفسها بخدمات الطواريء بعد السقوط المفاجيء للسيدة المصابة، عبر خاصية في الساعة تُعرف باسم “اكتشاف السقوط”.

وتساعد خاصية “اكتشاف السقوط” المستخدم على الوصول إلى خدمات الطواريء في حالة السقوط المفاجيء القوي، ويمكن للساعة تمييز ذلك من خلال الحساسات المختلفة الموجودة بها.

وبعد السقوط، تُصدر الحالة تنبيهاً صوتيًا، وإشعارًا بالسقوط على الشاشة، وإن لم يتجاوب المستخدم معه أو تصدر عنه حركة خلال دقيقة، تتصل الساعة تلقائيًا بالطواريء وتعطي معلومات عبر رسالة صوتية مسجلة بالإضافة إلى إرسال الموقع الجغرافي.

يُذكر أن ميزة “اكتشاف السقوط” متاحة في إصدارات الجيل الرابع من الساعة فما أحدث، وكذلك إصدارات SE، وإصدار Ultra.