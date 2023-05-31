ريلمي تطلق هاتف Realme C53 لذوي الدخل المحدود

أطلقت شركة (ريلمي) Realme اليوم الأربعاء هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي سي53) Realme C53 الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود.

ويتوفر الهاتف الذكي الجديد بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا فقط، وذلك لخيار 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية. وللمقارنة، فإن هاتف (ريلمي سي55) Realme C55 الأقوى من حيث المواصفات يُباع بسعر يعادل 150 دولارًا للخيار ذاته من الذواكر.

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يُذكر أن هاتف (ريلمي سي53) الجديد يقدم تقريبًا المواصفات ذاتها لهاتف (ريلمي نارزو إن53)Realme Narzo N53 الذي أُطلق في الهند في وقت سابق من شهر أيار/ مايو الحالي.

ويقدم (ريلمي سي53)، الذي يزن 182 جرامًا ويأتي بسماكة 7.49 ملم، شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمعدل تردد قدره 90 هرتز، ومعدل سطوع قدره 450 شمعة.

وتأتي الشاشة بمقاس 6.74 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 وكثافة قدرها 390 بكسلًا في البوصة.

ويحتوي الهاتف على شريحة ثمانية النوى من نوع (يونيسوك تايجر تي612) Unisoc Tiger T612 المصنوعة بتقنية 12 نانومتر، وتعمل بتردد قدره 1.8 جيجاهرتز وتأتي مع معالج الرسومات (مالي-جي57) Mali-G57.

وبرمجيًا، يعمل (ريلمي سي53) بواجهة المستخدم (ريلمي يو آي تي) Realme UI T المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهناك كاميرا ثانوية لم تُحدد دقتها. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع أعلى الشاشة فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية (واي فاي أي سي) Wi-Fi ac، كما يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ (يو إس بي-سي 2.0) USB-C 2.0.

ويحتوي (ريلمي سي53) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واطًا مع إمكانية شحن البطارية بنسبة 50 في المئة في غضون 31 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف (ريلمي سي53) الجديد في ماليزيا باللونين الأسود والذهبي، ولا معلومات عن موعد طرحه في أسواق أخرى.