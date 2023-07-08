ريلمي تطلق هاتفيها الجديدين Narzo 60 و Narzo 60 Pro

أطلقت شركة (ريلمي) Realme سلسلة (ريلمي نارزو 60) Realme Narzo 60 الجديدة التي تحتوي الآن على هاتفين، هما: (ريلمي نارزو 60) Realme Narzo 60 و(ريلمي نارزو 60 برو) Realme Narzo 60 Pro.

وبالمقارنة، يبدو أن هاتفي (نارزو 60) و(نارزو 60 برو) يقدمان المواصفات ذاتها تقريبًا لهاتفي (ريلمي 11) و(ريلمي 11 برو) اللذين أعلنا عنهما منتصف شهر أيار/ مايو الماضي.

ويمتاز هاتف (ريلمي نارزو 60 برو) بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 100 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وعدسات بمقاس 26 ملم، وتقنية التثبيت البصري OIS، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي ضمن ثقب أعلى وسط الشاشة، وذلك بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5.

وعلى غرار الظهر، فإن واجهة الهاتف تمتاز بشاشته المنحنية من الجانبين التي تأتي من نوع (أولد) OLED بمقاس 6.7 بوصات وبدقة 2,412×1,080 بكسل مع دعم معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10. ويبلغ مستوى السطوع الذي توفره الشاشة 950 شمعة.

ويحتوي الهاتف على شريحة (دايمنسيتي 7050) Dimensity 7050 من شركة (ميدياتك) MediaTek المصنوعة بتقنية 6 نانومتر، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت (بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية)، كما يحتوي على ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (ريلمي يو آي 4.0) Realme UI 4.0.

وتأتي بطارية (ريلمي نارزو 60 برو) بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 67 واط التي تكفي لشحن الهاتف بنسبة 50 في المئة في 18 دقيقة فقط.

وتعتزم (ريلمي) إطلاق الهاتف في الهند اعتبارًا من 15 تموز/ يوليو الجاري بسعر يعادل 290 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 325 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 363 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 1 تيرابايت.

أما هاتف (ريلمي نارزو 60)، فهو يشبه في تصميمه هاتف (ريلمي نارزو 60 برو) غير أن شاشته مسطحة وليست منحنية، وتأتي هذه الشاشة من نوع (أمولد) AMOLED بمقاس 6.43 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل وبمعدل تردد أقل قدره 90 هرتز.

ويحتوي (ريلمي نارزو 60) على شريحة (دايمنسيتي 6020) المصنوعة بتقنية 7 نانومتر، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وعلى عكس طراز (برو)، يتيح هذا الهاتف توسعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (ريلمي يو آي 4.0) Realme UI 4.0.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن (ريلمي نارزو 60) يقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ولكن بدون تقنية التثبيت البصري OIS، وهناك كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي ضمن ثقب أعلى الشاشة، ولكن في الزاوية، وتبلغ دقتها 8 ميجابكسل.

وتحافظ البطارية على سعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع باستطاعة 33 واط مع إمكانية شحنها بنسبة 50 في المئة في 29 دقيقة. ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن.

وتعتزم الشركة إطلاق (ريلمي نارزو 60) اعتبارًا من 15 تموز/ يوليو الجاري بسعر يعادل 215 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 242 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.