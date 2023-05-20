ريلمي تطلق هاتفها الأحدث Narzo N53 بسعر منافس

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أطلقت شركة (ريلمي) Realme هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي نارزو إن53) Realme Narzo N53 الذي يتوفر بسعر اقتصادي.

ويقدم (ريلمي نارزو إن53)، الذي يزن 128 جرامًا ويأتي بسماكة 7.5 ملم، شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمعدل تردد قدره 90 هرتز، ومعدل سطوع قدره 450 شمعة.

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وتأتي الشاشة بمقاس 6.74 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع بنسبة أبعاد قدرها 20:9 وكثافة قدرها 390 بكسل في البوصة.

ويحتوي الهاتف شريحة ثمانية النوى من نوع (يونيسوك تايجر تي612) Unisoc Tiger T612 المصنوعة بتقنية 12 نانومتر، والتي تعمل بتردد 1.8 جيجاهرتز وتأتي مع معالج الرسومات (مالي-جي57) Mali-G57.

وبرمجيًا، يعمل (ريلمي نارزو إن53) بواجهة المستخدم (ريلمي يو آي تي) Realme UI T المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهناك كاميرا ثانوية لم تُحدد دقتها. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع أعلى الشاشة فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0 وتقنية (واي فاي أي سي) Wi-Fi ac، كما يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بالإضافة إلى منفذ (يو إس بي-سي 2.0) USB-C 2.0.

ويحتوي (ريلمي نارزو إن53) على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط مع إمكانية الشحن بنسبة 50 في المئة في غضون 31 دقيقة فقط.

ويمتاز الهاتف بأنه ثالث هاتف من شركة ريلمي مع ميزة (الكسبولة المصغرة) Mini Capsule التي تشبه ميزة (الجزيرة الحركية) Dynamic Island في هواتف آيفون التي تعرض الإشعارات وحالة البطارية، واستخدام البيانات، والخطوات اليومية على جانبي قطع الكاميرا الأمامية.

وسيتوفر هاتف (ريلمي نارزو إن53) الجديد باللونين الأسود والذهبي، وذلك بسعر يعادل 109 دولارات أمريكية لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 133 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

وسيبدأ بيع الهاتف في الهند اعتبارًا من 24 أيار/ مايو الجاري، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.