روبوت الذكاء الاصطناعي جوجل Bard قادم قريباً لهواتف أندرويد

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تعتزم جوجل دمج روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها Bard في نظام أندرويد، وفقاً لما ذكره موقع 9to5google المهتم بأخبار الشركة الأمريكية.

ورصد الموقع كود برمجي لتطبيق مصغر “ويدجت” لروبوت الذكاء الاصطناعي من جوجل Bard يعمل على الشاشة الرئيسية.

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ومن غير الواضح إن كان Bard سيتوفر كتطبيق مستقل، أم يكون جزءًا من تطبيق جوجل للبحث Google Search، وذلك بشكل مشابه لـ “شات بينج” – المدعوم من ChatGPT – في متصفح مايكروسوفت إيدج.

وعلى الأرجح، سيكون الاحتمال الثاني هو اختيار جوجل وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة، ساندر بيتشاي، والذي صرح سابقًا بأن روبوت الذكاء الاصطناعي سوف يصل في النهاية إلى محرك بحث جوجل.

وعلى أي حال، فإن تطوير تطبيق للهواتف الذكية من Bard سيقطع شوطًا طويلاً نحو تحسين آلية تفاعل المستخدمين معه، كما سيعجل بتطوير الروبوت.

ويتوفر روبوت جوجل Bard حاليًا في شكل تجريبي للمستخدمين، إذ يُدرب على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والأكواد، ويستطيع الروبوت أداء مهام مختلفة مثل توليد النصوص وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي وتقديم إجابات مفيدة على الاستفسارات المختلفة.

وقد لا يكون روبوت جوجل Bard بنفس قوة روبوت مايكروسوفت/أوبن أي آي ChatGPT، لكنه لايزال في مرحلة التجربة وفي طريقه للتطور بمرور الوقت مع إتاحته للجمهور والتحديثات المستمرة.

وكانت جوجل قد أضافت إلى الروبوت نموذج لغة المسارات PaLM، وهو أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل جوجل على تطويرها، من أجل تحسين قدرة الروبوت على فهم الأوامر والاستجابة لها، وحل المسائل الرياضية.

وتشير تقارير إلى أن روبوت جوجل Bard سوف يتوفر على نظام أندرويد بشكل مبدئي حصريًا لهواتف جوجل بكسل، قبل توفيره على هواتف أندرويد الأخرى.

ويتوقع أن تعلن جوجل عن المزيد من التفاصيل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2023 والذي تبدأ فعالياته خلال شهر مايو/آذار الحالي، إذ سيكون الذكاء الاصطناعي هو محور المؤتمر.

وكانت الشركة الأمريكية قد دمجت فريقي الذكاء الاصطناعي التابعين لها، DeepMind و Google Brain، من أجل توحيد الجهود لتطوير منتجات وأدوات ذكاء اصطناعي منافسة على غرار روبوت ChatGPT الشهير، وذلك بعد أن كان الفريقان يعملان بشكل منفصل.

ويمكن الآن تجربة روبوت الدردشة جوجل Bard عبر نسخة الويب من خلال هذا الرابط: Bard.google.com